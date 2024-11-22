Дорога всегда прокормит

И я из их числа. Никогда не проеду мимо села Жинишке, названного в честь одноименной реки, берущей начало на горе Казыгурт. Обязательно прошу водителя сбавить скорость, поскольку населенный пункт расположен вдоль трассы Западная Европа – Западный Китай, и сделать пятиминутный привал. Абсолютно точно знаю, что вкуснее курта, иримшика, сары-мая, кумыса или коже нигде больше не купить. Все это разнообразие молочной продукции готовят местные жители по рецептам своих предков, тут же продавая путникам.

Можно сказать, что свой нехитрый бизнес они строили на моих глазах, как и многих других покупателей, поддержавших стремление людей, оставшихся на заре независимости без работы и средств к существованию. В голодные 90-е сельчане выходили на трассу, чтобы продать кумыс, коже, курт, постепенно развивая придорожный сервис.

Сначала торговали с табуреток, потом из подручных материалов соорудили прилавки, со временем трансформировав их в шалаши, защищающие от непогоды.

По мере развития своего маленького бизнеса вкладывали деньги в благоустройство торговых мест. Сейчас большинство сельских предпринимателей владеют современными комфорт­ными павильонами. А остальные стараются подтянуться до их уровня, понимая, что так клиентов будет больше. Одним словом, совершенствуются на ходу.

Примечательно, что вдоль трассы международного значения расположен не один десяток населенных пунктов, но только жители Жинишке смогли использовать это неоспоримое преимущество, развив, по сути дела, свой местный бренд. Как часто бывает в подобных случаях, в селе нашелся человек, который, проявив инициативу, организовал маленькое дело сам и показал дорогу землякам. Так постепенно люди научились зарабатывать на безбедную жизнь.

Светлая мысль начать торговлю вдоль большой дороги пришла выпускнику факультета журналистики КазГУ Оразгали Мошкалову. Когда сельский Дом культуры, которым он на протяжении 30 лет заведовал, закрыли, отец семерых детей остался без работы. Не до концертов и занятий в творческих кружках стало односельчанам. Колхоз распался, и перед каждой семьей встал воп­рос элементарного выживания.

Молодежь засобиралась в город в надежде найти работу и построить новую жизнь. Там появились большие базары и рынки, ставшие центрами деловой активности, куда за покупками стекался весь город. Если не продавцом, то грузчиком точно можно было устроиться.

Сын Оразгали Мошкалова – Камаш с супругой Жибек и двумя маленькими детьми тоже решили уехать в город. Для выпускника местного училища, получившего образование тракториста и сварщика, работы в родном селе не оказалось.

– Сняли крохотную квартиру, чтобы заработанных денег хватало на оплату, проживание и питание, – вспоминает Камаш Мошкалов. – И так продолжалось на протяжении трех лет, пока в очередной приезд на побывку к родным вдруг не осознали, что нет нужды влачить жалкое сущест­вование в городе, когда можно работать и жить рядом с родителями, братьями и сестрами. Отец наш первым вышел торговать на дорогу, продавая то, что могли сделать своими руками в домашнем хозяйстве. Его примеру вскоре последовали односельчане. Помню, как он мне сказал тогда: «Дорога всех прокормит» – и оказался прав. Я счастлив, что вернулся домой.

Просторное светлое здание, не так давно построенное Камашем на заработанные собственным трудом деньги, служит одновременно маленьким магазинчиком и кафе, за столиками которого можно выпить кумыс, заказать коже или чай. Ни один посетитель не пройдет мимо курта, аккуратно упакованного в полиэтилен и выложенного рядами.

Выбрать можно на любой вкус, учитывая жирность, твердость и даже цвет. Среди покупателей популярностью пользуется копченый курт и разноцветный, при изготовлении которого используют овощные добавки. И даже острый с паприкой, из козьего молока и коровьего.

– Курт я делаю сама, никому не доверяю, коже тоже, – улыбается Жибек Мошкалова. – Отменный иримшик и сары-май – домашнее сливочное масло – мне привозят местные хозяйки. Несколько человек ежедневно с домашних ферм доставляют саумал и кумыс. Я постоянно стараюсь разнообразить ассортимент, чтобы у покупателей был выбор. Так появилась идея продавать горячие лепешки, а затем и пирожки, на которые всегда есть спрос. Предложила сестренке мужа заняться этим. А вот и Акжайык с очередной порцией пирожков, попробуете?

Аромат пирожков с картошкой наполняет помещение. Жайык Мошкалова рассказывает, что успевает за день испечь 500 штук, перерабатывая до 25 кг муки. И все раскупают.

– У меня в хозяйстве десять лошадей, два десятка баранов, а еще коровы, – перечисляет домашнюю живность 65-летний Жандияр Утеулов. – Работы и жене Гульнар хватает, и сын Орал при деле. Так что за прилавком стоять у нас нет времени. Ежедневно я привожу сюда 40 литров кумыса, сдаю по тысяче тенге за литр. Мы даже приноровились сдвигать время отела, чтобы кумыс был в продаже всю зиму. А нам ежедневный доход, служащий хорошей прибавкой к пенсии.

Во время ковида спрос на сау­мал и кумыс во много раз превышал предложение. Камаш Мошкалов говорит, что заказов было так много, что приходилось даже вводить ограничение и отпускать не более двух литров в одни руки. Все шло на продажу, даже себе порой не оставалось.

По соседству с торговой точкой Камаша торгует его старшая сест­ра Тумар. Хвалится, что с 5-го класса помогала маме по хозяйству, готовила курт и коже, порой и за прилавок становилась. Так постепенно научилась всему, что очень помогло наладить торговлю, когда создала свою семью.

Чуть поодаль расположены павильоны еще одной сестры и брата Алтая. Из семерых детей Оразгали Мошкалова четверо стали сельскими предпринимателями, обеспечив работой односельчан и достатком собственные семьи. Мошкаловы не скрывают, что бизнес легким не назовешь, но труд вознаграждает­ся неплохим доходом, позволяю­щим жить в комфортном доме и учить детей.

Четверо старших детей Камаша и Жибек сейчас студенты. Атилла – студент Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева, Акмарал и Айберген готовятся стать IT-специалистами, Алдияр учится на стоматолога. Шестнадца­тилетний Айтеке пока школьник, в свободное время помогает родителям и точно так же, как братья и сестры, планирует получить высшее образование.

Летом большой просторный дом Мошкаловых напоминает улей, в который съезжаются все дети, чтобы провести время вместе и помочь родителям в их бизнесе, средства от которого помогают им получить выбранную профессию.

– Каждая торговая точка, а их по обе стороны трассы не один десяток, обеспечивает работой минимум пять семей, – рассказывает аким сельского округа Сарапхана Куандык Кузенбаев. – Жители многих аулов занимаются животноводством и привозят из домашних хозяйств продукты переработки молока. Такая коопе­рация выгодна всем. У каждого есть свои поставщики, проблем со сбытом нет. Люди не конкурируют друг с другом, клиентов у всех достаточно. На каждой точке в сутки продают до 50 литров кумыса, примерно столько же коже. Килограммов 40 курта уходит.

Бывшего налогового инспектора сельским акимом земляки выбрали два года назад. Баллотироваться на должность изъявили желание 11 человек, фамилии пяти из которых включили в избирательные бюллетени. Большинство сельчан отдали свои голоса за молодого энергичного Куандыка Таласовича, сделавшего ставку на развитие сельского предпринимательства.

В сельский округ Сарапхана входят шесть населенных пунктов, в которых проживают 8 915 человек. В Жинишке – чуть меньше полутора тысяч жителей. Чистейший предгорный воздух, сочная зелень, мягкий климат располагают к занятию животноводством.

В хозяйствах местных жителей 4 889 голов крупного рогатого скота, 2 243 головы лошадей, более 20 тыс. овец и коз.

Когда Куандыка Кузенбаева избрали сельским акимом, в округе больше ста семей являлись получателями адресной социальной помощи. Сейчас таких только 17 семей. Остальные выбрались из бедности благодаря собственному труду.

– Хорошим подспорьем стали безвозмездные гранты на развитие предпринимательства, – говорит Куандык Кузенбаев. – Наши жители хорошо умеют считать деньги, не берут кредиты, предпочитая копить самостоятельно. И только потом строить новые дома и покупать автомобили. Они есть практически в каждой семье, а у некоторых даже по два, а то и три. Я как финансист стараюсь познакомить людей с основами финансовой грамотности, чтобы не попали в кредитную кабалу.

– Бедных людей не может быть в ауле, и в Женишке их точно нет, – утверждает Тумар Мошкалова. – В ауле все есть для нормальной жизни – водопровод, природный газ, дороги. У всех есть деньги и возможность заработать. Мы все берем на продажу: молочную продукцию, орехи, яблоки, мед. Только несите! Нам ведь нужно развиваться, разнообразить ассортимент. Я вот хочу перейти на оптовые закупки, чтобы расширить геог­рафию поставщиков.

Тумар уверена, что вместе с расширением ассортимента увеличится и количество покупателей, включая иностранцев, которые нередко останавливают­ся у кромки дороги и охотно пробуют национальные казахские напитки. Их здесь угощают бесплатно, тем самым популяризируя народную культуру и кухню.