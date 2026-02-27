Дороги – к развитию

Автодороги,Хорошая новость
145
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Не просто инструментом модернизации инфраструктуры, но важным фактором укрепления социального-экономического потенциала и повышения качества жизни на селе стала в Келесском районе государственная программа «Ауыл – ел бесігі», в рамках которой на обновление дорог и модернизацию электросетей направлены нынче миллиарды бюджетных тенге.

Фото: пресс-служба облакимата

Сегодня можно с уверенностью сказать, что инфраструктурные проекты меняют жизнь сельчан. В рамках программы в восьми населенных пунктах района осуществлено десять проектов на сумму в 3,3 млрд тенге.

Основная часть средств направлена на развитие дорожной инфраструктуры – ключевого элемента, от которого напрямую зависят деловая активность, мобильность населения и инвес­тиционная привлекательность сельской местности.

Работы средней сложности проведены на 21 улице в семи населенных пунктах общей протяженностью 33,9 километра. В частности, в селе Жузимдик отремонтировали 11 улиц, в Жана-Назе – три. По две улицы приведены в порядок в Коныртобе и Береке, по одной улице обновили в Жамбыле, Карабуре и Алгабасе.

Качественные дороги – это не только комфорт для жителей, но и снижение транспортных издержек для сельхозпроизводителей, оперативная доставка продукции на рынки, бесперебойная работа социальных служб, школьных автобусов и медицинского транспорта.

Не менее важным направле­нием стала и модернизация системы электроснабжения. В населенных пунктах Санырау, Коныртобе, Ушагаш и Аксу проведены новые линии электропередачи и установлены трансформаторы.

Стабильное и качественное электроснабжение открыло перед сельчанами новые возможности, включая развитие перерабатываю­щих цехов и сельскохозяйственных предприятий, улучшение условий для предпринимательства, повышение надежности работы социальных объектов, комфортные бытовые условия для сельчан.

Надежная энергетическая инфраструктура – один из базовых факторов инвестиционной прив­лекательности сельской территории. Там, где есть стабильное электричество, появляются новые производства, растет деловая активность и укрепляется местная экономика.

Тем самым проект «Ауыл – ел бесігі» наглядно демонстрирует, что развитие села – стратегическая задача государственной политики. Инвестиции в инфраструктуру, а вместе с ней и в социальную сферу становятся инвестициями в будущее, обеспечивая сельским территориям Келесского района устойчивое социально-экономическое развитие и новые перспективы.

#дороги #инфраструктура

