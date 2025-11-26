меню

Дорогу Кызылорда-Жезказган ввели в эксплуатацию

Вопрос о дороге республиканского значения поднимался неоднократно с момента обретения Независимости

Фото: акимат Кызылординской области

Долгожданная дорога Кызылорда-Жезказган  введена в эксплуатацию,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Кызылординской области.

"Вопрос о дороге республиканского значения поднимался неоднократно с момента обретения Независимости. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, наши жители добирались по грунтовой дороге в столицу, Улытау и Карагандинскую области. Путь до Астаны составлял более 2 тысяч километров, и приходилось ехать через Балхаш. И вот, благодаря особой поддержке нашего Президента, актуальная проблема, которую поднимал наш народ на протяжении многих лет, решена", - говорится в сообщении.

На территории области полностью реконструировано 216 километров дороги, и соответствующие работы завершены. На реализацию проекта было выделено 84 миллиарда тенге.

На церемонии открыти вручены благодарственные письма от акима области строителям, инженерам и специалистам дорожной отрасли, внесшим вклад в реализацию масштабного проекта. С поздравительными речами выступили председатель правления АО «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев и председатель областного совета ветеранов Серик Дуйсенбаев.

По данным акимата, изначально открытие дороги «Кызылорда-Жезказган» было запланировано на следующий год. Однако, учитывая пожелания народа, дорога была сдана в эксплуатацию досрочно.

Раньше путешественники проводили в пути между этими городами 20 часов. Теперь же пассажиры, выбравшие новую дорогу, доберутся до места назначения за 16 часов. Дорога ровная, высокого качества, с учетом безопасности и комфорта, отметили в акимате.

После завершения строительных работ на территории Улытауской области и сдачи новой дороги в эксплуатацию, транспорт, направляющийся в Астану, будет добираться туда за 12 часов.

В настоящее время определяется подрядная организация для строительства 25-километровой объездной дороги, которая соединит трассу «Кызылорда-Жезказган» с коридором «Западная Европа – Западный Китай». Строительство начнется в ближайшие дни. Стоимость проекта составляет 46 миллиардов 3 миллиона тенге.

В торжественной церемонии приняли участие аким области Нурлыбек Налибаев, председатель правления АО «НК «Казавтожол» Дархан Иманашев, председатель областного маслихата Мурат Тлеумбетов, руководители правоохранительных органов, депутаты и ветераны. Глава региона подчеркнул положительное влияние и особую важность этой дороги для экономики области, развития производства и повышения благосостояния населения.

#Кызылординская область #дорога

