Дорогу затопило талыми водами в Павлодарской области

Паводки,Автодороги
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Венера Баталова
корреспондент

Это произошло на 217-218 км республиканской автодороги «Астана – Шидерты - Павлодар – Успенка»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Общая протяженность подтопленного участка составляет 100-150 метров, а высота воды достигает 5-8 см, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазАвтоЖол

Данный отрезок дороги расположен на пониженной отметке местности, что способствовало накоплению талых вод. На 217 км имеется водопропускная труба диаметром 1×1 м, в настоящий момент она открыта и очищена.

Для предотвращения дальнейшего перелива и минимизации последствий подготовлено 200 тонн песка и 800 мешков, задействованы экскаватор, погрузчик, 3 самосвала, 2 единицы дорожной ремонтной службы (ДРС) и 30 работников ДЭУ-60.

По состоянию на 10:30 часов 19 марта движение транспорта осуществляется в штатном режиме, скопления автомобилей не наблюдается. Специалисты продолжают мониторинг обстановки и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности движения.

 

#паводки #дорога #Шидерты

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