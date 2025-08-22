Дорожную карту по увеличению товарооборота до $3 млрд подписали Казахстан и Кыргызстан

Президент
100

По итогам двусторонних переговоров было принято Совместное заявление глав Казахстана и Кыргызстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба правительства

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров также подписали решения седьмого заседания Высшего Межгосударственного Совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики. 

"Членами официальных делегаций были подписаны Дорожная карта по увеличению двустороннего товарооборота до 3 млрд долларов США до 2030 года и другие межправительственные и межведомственные документы", - говорится в сообщении.

#Казахстан #Астана #президент #Кыргызстан #товарооборот

