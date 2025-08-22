Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров также подписали решения седьмого заседания Высшего Межгосударственного Совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

"Членами официальных делегаций были подписаны Дорожная карта по увеличению двустороннего товарооборота до 3 млрд долларов США до 2030 года и другие межправительственные и межведомственные документы", - говорится в сообщении.