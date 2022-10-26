Досрочно прекращены полномочия мажилисмена Айбека Паяева

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании досрочно прекратил полномочия депутата от фракции Народной партии Казахстана Айбека Паяева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил член Центральной избирательной комиссии РК Шавкат Утемисов, Айбек Паяев подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

«В соответствии с Конституцией и Законом «О Парламенте и статусе его депутатов» в связи с поданным заявлением ЦИК вносит предложение о досрочном прекращении полномочий депутата Айбека Паяева», – сказал Утемисов.

Айбек Паяев являлся депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва с 14 января 2021 года.