Фото: Kazpravda.kz
Мажилис

Досрочно прекращены полномочия мажилисмена Айбека Паяева

Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании досрочно прекратил полномочия депутата от фракции Народной партии Казахстана Айбека Паяева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил член Центральной избирательной комиссии РК Шавкат Утемисов, Айбек Паяев подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

«В соответствии с Конституцией и Законом «О Парламенте и статусе его депутатов» в связи с поданным заявлением ЦИК вносит предложение о досрочном прекращении полномочий депутата Айбека Паяева», – сказал Утемисов.

Айбек Паяев являлся депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва с 14 января 2021 года.

Популярное

Все
Бесплатное образование после армии: Минобороны подписало соглашение с вузами
Автомобиль врезался в арку в Сатпаеве: водитель сгорел заживо
Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса
Досрочно прекращены полномочия мажилисмена Айбека Паяева
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
День библиотекаря появился в Казахстане
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Астана попала в Книгу рекордов Гиннеса
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Мажилис , Сельское хозяйство , Цифровизация
Права на земельные участки хотят предоставлять электронном …
Мажилис , Экономика
Туризм развивается, но не у нас – депутаты поговорили с гла…
Мажилис
Определен круг участников январских событий, подпадающих по…
Мажилис , Экономика
"На соцвыплаты прожить невозможно, их нужно увеличить миним…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]