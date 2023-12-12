Досрочное использование пенсионных: опубликованы пороги достаточности на 2024 год

Пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений на 2024 год опубликовал ЕНПФ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Размеры ПМД на 2024 год остаются на уровне 2023 года. Их можно посмотреть здесь.

«ПМД – это минимальный размер пенсионных накоплений (сформированных за счет обязательных пенсионных взносов), необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии. Это оценочная сумма пенсионных накоплений, которая определяется, исходя из социально-экономических показателей, а также прогнозных расчетов будущих пенсионных взносов (от размера минимальной заработной платы) и инвестиционной доходности», – напомнили в ЕНПФ.

По методике при расчете порогов были использованы такие социально-экономические показатели на 2024 год:

1) минимальный размер заработной платы – 85 тысяч тенге;

2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге;

3) минимальный размер пенсии – 57 853 тенге;

4) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 43 407 тенге.