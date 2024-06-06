Доставку наркотиков из-за рубежа в Казахстан организовала группа дилеров

Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Незаконный оборот наркотических средств через госграницу РК в особо крупном размере, совершенный группой лиц, пресек АФМ совместно с ДП Алматы при координации прокуратуры города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

В Алматы, Астана и Уральске задержаны лица, получавшие из-за рубежа наркотики, которые в дальнейшем реализовывались на территории страны. Доставка наркотиков по регионам производилась под видом обычных товаров народного потребления.

По результатам проведенных мероприятий изъято около 60 г гашишного масла, 700 г марихуаны, а также в Алматы выявлена лаборатория по выращиванию веществ растительного происхождения, имеющих признаки наркотических средств.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Задержанные четыре лица водворены в ИВС.