Доставку наркотиков из-за рубежа в Казахстан организовала группа дилеров

Криминал
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Незаконный оборот наркотических средств через госграницу РК в особо крупном размере, совершенный группой лиц, пресек АФМ совместно с ДП Алматы при координации прокуратуры города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

В Алматы, Астана и Уральске задержаны лица, получавшие из-за рубежа наркотики, которые в дальнейшем реализовывались на территории страны. Доставка наркотиков по регионам производилась под видом обычных товаров народного потребления.    

По результатам проведенных мероприятий изъято около 60 г гашишного масла, 700 г марихуаны, а также в Алматы выявлена лаборатория по выращиванию веществ растительного происхождения, имеющих признаки наркотических средств.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Задержанные четыре лица водворены в ИВС.

#АФМ #наркотики #фотолаборатория

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