Мероприятие прошло с участием представителей структур региональной АНК, работников культуры, членов дис­куссионного клуба «Мәміле», Центра активного долголетия, общественных деятелей, многодетных матерей и творческой молодежи. Выставка-ярмарка, организованная сотрудниками Центральной библиотеки им. Абая и Детско-юношеской библиотекой им. Д. Конаева, дала гостям возможность озна­комиться с творчеством великого Абая через его литературные труды, а также узнать о книжных новинках.

Перед собравшимися выступили абае­вед, доцент Таразского регионального университета им. М. Х. Дулати Рахат Саламатова, директор центра «Анаға тағзым», председатель совета матерей АНК области Эльмира Мырза-Гали. Последняя отметила, что Мухтар Ауэзов сравнивал Абая с необъятным океаном.

– Он отмечал: чтобы познать жизненный путь Абая, его философию и творчество, каждый раз нужно нырять все глубже. Про себя же Мухтар Ауэзов, несмотря на проделанный им огромный труд, говорил, что смог исследовать наследие Абая только поверхностно. Наверное, каждый казахстанец должен задаться вопросом: а насколько хорошо он знаком с творчеством степного философа? – говорила Эльмира Мырза-Гали.

Перед гостями выступили музыкальный коллектив «Әулиеата», ансамбль «Асыл ана», ветеран труда Жанаткуль Жумабекова, руководитель кружка музыкальных инструментов центра «Анаға тағзым» Дидар Басыкараев и другие.

В формате «отрытого микро­фона» каждый мог продекламировать стихи Абая или исполнить песню. Запомнились, в частности, выступления членов совета матерей АНК области Татьяны Осиповой, Аракси Плетневой, Полины Воротниковой и других. Отметим, что произведения Абая звучали на казахском, немецком, английском,­ польском, русском языках.

– У Абая есть концепция совершенного человека, которая подразумевает наличие таких качеств, как горячая воля, светлый ум и доброе сердце. Мы хотели через знакомство с идеями и творчеством поэ­та и философа направить современную молодежь по пути нравственности и культа знаний, – сказала Эльмира Мырза-Гали.