Доступ к крышам многоэтажек закроют в Астане

В целях защиты детей и подростков правоохранители закрывают доступ к крышам жилых комплексов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП столицы

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что на крыше многоэтажного жилого дома заметили девушку.

По прибытию сотрудники обнаружили там семь подростков, которые прошли через открытую дверь.

«После проверки мобильных устройств несовершеннолетних в присутствии их законных представителей фактов участия в опасных играх выявлено не было. Законные представители подростков привлечены к административной ответственности за недостаточный контроль за детьми», – проинформировали в правоохранительных органах.

После череды суицидов принято решение закрыть доступ на крыши, чтобы предотвратить в будущем подобные инциденты.