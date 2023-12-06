Доярка, она же психолог

За два года работы в «Петерфельд Агро» это предприятие стало родным для доярки Турганай Альбинович. В 2021 году она вместе с семьей переехала из Костанайской области в Северный Казахстан, выбрав для постоянного места жительства процветающее село Петерфельд в Кызылжарском районе.

Начинала дояркой, теперь – бригадир. У бригады на попечении почти 600 коров. Вечерняя дойка на ферме начинается в 17 часов.

– В животноводстве я с 28 лет, – рассказывает Турганай Альбинович. – Это моя стихия. Мне нравится быть дояркой и руководить. Да, работать с людьми не всегда просто, но я стараюсь улаживать конфликты, обходить острые углы.

Коллектив принял Турганай тепло. Все здесь относятся к ней с уважением, считая человеком слова и дела. Слесарь

Антон Демин, к примеру, знаком с Турганай без малого десять лет, работал с ней еще в Костанайской области.

– Там она тоже была бригадиром на молочной ферме, – вспоминает Антон. – Человек она отличный и бригадир требовательный.

Дойка коров подразумевает не только отличное владение механическим навыком, но и способность понимать животное. Ведь доярка не просто выполняет свою работу, она еще создает условия для комфорт­ной жизни буренок, а значит, эффективного производства молока. В этом проявляется не только профессионализм, но и забота, чуткость, которыми Турганай Альбинович наделена сполна.

Поскольку каждая доярка ответственна за качество и чистоту молока, бригадир Альбинович требует от членов бригады неукоснительного соблюдения норм гигиены, правил обработки оборудования.

На вопрос, чем отличается труд современной доярки от работы в прошлом, Турганай замечает, что благодаря внедрению новых технологий значительно улучшились условия дойки, появилась возможность наблюдать и управлять процессом на удаленном расстоянии.

– Нужно ли доярке знать и учитывать характер каждой отдельно взятой коровы?

– Еще как! – восклицает Турганай. – Каждая имеет свои особенности.

Знание характера животного позволяет замечать изменения в поведении, которые могут указывать на проблемы со здоровьем. Внимательная дояр­ка быстрее заметит тревожные симптомы и своевременно примет необходимые меры. В общем, умение приноровиться к характеру той или иной буренки очень важно для повышения эффективности дойки.