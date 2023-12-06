Доярка, она же психолог Общество 6 декабря 2023 г. 3:00 1142 Андрей Кратенко Нужно ли говорить о том, сколь необходим труд доярки? Эта профессия требует не только физической выносливости, но и доброты, терпения. фото автора За два года работы в «Петерфельд Агро» это предприятие стало родным для доярки Турганай Альбинович. В 2021 году она вместе с семьей переехала из Костанайской области в Северный Казахстан, выбрав для постоянного места жительства процветающее село Петерфельд в Кызылжарском районе. Начинала дояркой, теперь – бригадир. У бригады на попечении почти 600 коров. Вечерняя дойка на ферме начинается в 17 часов. – В животноводстве я с 28 лет, – рассказывает Турганай Альбинович. – Это моя стихия. Мне нравится быть дояркой и руководить. Да, работать с людьми не всегда просто, но я стараюсь улаживать конфликты, обходить острые углы. Коллектив принял Турганай тепло. Все здесь относятся к ней с уважением, считая человеком слова и дела. Слесарь Антон Демин, к примеру, знаком с Турганай без малого десять лет, работал с ней еще в Костанайской области. – Там она тоже была бригадиром на молочной ферме, – вспоминает Антон. – Человек она отличный и бригадир требовательный. Дойка коров подразумевает не только отличное владение механическим навыком, но и способность понимать животное. Ведь доярка не просто выполняет свою работу, она еще создает условия для комфортной жизни буренок, а значит, эффективного производства молока. В этом проявляется не только профессионализм, но и забота, чуткость, которыми Турганай Альбинович наделена сполна. Поскольку каждая доярка ответственна за качество и чистоту молока, бригадир Альбинович требует от членов бригады неукоснительного соблюдения норм гигиены, правил обработки оборудования. На вопрос, чем отличается труд современной доярки от работы в прошлом, Турганай замечает, что благодаря внедрению новых технологий значительно улучшились условия дойки, появилась возможность наблюдать и управлять процессом на удаленном расстоянии. – Нужно ли доярке знать и учитывать характер каждой отдельно взятой коровы? – Еще как! – восклицает Турганай. – Каждая имеет свои особенности. Знание характера животного позволяет замечать изменения в поведении, которые могут указывать на проблемы со здоровьем. Внимательная доярка быстрее заметит тревожные симптомы и своевременно примет необходимые меры. В общем, умение приноровиться к характеру той или иной буренки очень важно для повышения эффективности дойки. #молоко #молочная ферма #призвание #Турганай Альбинович #доярка #бригадир