Дождь под куполом

Судя по тому, под каким впечатлением зрители выходили из цирка, устроители шоу руководст­вовались одним из древнейших принципов для соз­дания зрелища, говорящем о том, что вечно можно смотреть на три вещи: на то, как бежит вода, горит огонь и работают люди.

Все без исключения номера программы были исполнены филигранно. Грация и легкость, с которыми воздушные гимнас­ты, акробаты, жонглеры и эквилибристы в буквальном смысле порхали по манежу, взмывали под купол цирка, и все это среди струй невероятных фонтанов, водяных всплесков, тонких струй и мощных потоков воды. Все это великолепие в такт тщательно подобранной музыке, что иногда было сложно понять, что в этом завораживающем и не прекращающемся из номера в номер танце первостепенно – мастерство артистов, чутье хореографов, искусство светотехников или инженеров, управляющих сложнейшей конструкцией.

Стихия огня, хоть и не была широко представлена, но все же, когда дрессированные кошки прыгают сквозь огненное кольцо, это тоже впечатляет. Если бы прыгали тигры, то, безусловно, зрелище стало бы еще притягательнее, но чтобы домашние кошки беспрекословно слушались дрессировщиков – этого, говорят, добиться гораздо сложнее.

А вот когда из-под купола цирка пошел настоящий дождь и артисты взмывали ввысь в его струях в свете софитов, перемежающихся зайчиками от зеркальных шаров и переплетением лучей лазерной установки, то глаза переставали верить, что происходящее перед ними – не 3D-картинка из кинотеатра, а все на самом деле настоящее.

– Основная сложность нашего представления – огромная конст­рукция со 100 тоннами воды, платформы, которые двигаются вверх-вниз, фонтаны и вода, – рассказывает артистка цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Вероника Рассохина. – Отдельная сложность состоит в том, чтобы состыковать это все с местными службами, ведь манежи в цирках, где мы гастролируем всегда отличаются по степени технического обеспечения. Вся конструкция везется с собой, сначала она полгода отработала на Цветном бульваре в Москве, потом мы приехали в Астану, Караганду и сейчас доехали до Алматы.

Участники выступления говорят, что аналогов такой установки больше нет в мире, есть сухие фонтаны в России, и есть похожая, тоже от ее создателя, которая сейчас находится в Минске. Но таких – с отдельно опускающимися платформами и количеством фонтанов – нет. Вода в самом бассейне постоянно фильтруется, за всем постоянно 24⁄7 следит группа инженеров. Они добавляют химикаты, измеряет уровень pH, чтобы он был нормальный для кожи людей и животных.

– Нам лично вода не мешает, потому что мы полностью сосредоточены друг на друге, не теряем из виду ни на секунду, иначе это чревато тем, что моя супруга окажется в фонтане, – говорит артист Григорий Сергиенко. – До этого я работал в другом жанре – «в досках», пробыл в них 10 лет. Потом мы с Эльвирой решили попробовать именно партерную рамку. Мы попробовали, в течение двух лет шла кропотливая работа, и в результате у нас все получилось.

Номер Григория и Эльвиры Сергиенко зрительный зал наблюдал, затаив дыхание. Стоит отметить, что все номера в программе AQUAMARINE артисты исполняют без страховки.

– У нас очень много постановочных моментов взаимодейст­вия друг с другом, страховка будет мешать, поэтому номер строился сразу без страховки, – объясняет Эльвира Сергиенко. – Бывают и казусы. В Караганде в середине номера я упала. Сначала на подушку приземлилась, а потом перекатилась в воду. Если я падаю в воду, дальше номер приходится завершать, потому что я мокрая и продолжать выступление уже не представляется возможным. Больно мне не было, хоть мы и работаем без страховки, но принципиальные меры безопасности обязательно соблюдаются. У акробатов есть фиксирующие петли, да и в принципе каждый артист знает пределы своих возможностей и не станет через них перешагивать. А вот обидно – это да. Обидно было до слез.

Отдельно следует отметить выступление коверного артис­та – клоуна Дмитрия Шындрова. Ему удавалось на протяжении всего шоу перетягивать внимание зрителей на себя, в периоды, когда происходила смена снарядов, а другие артисты готовились к своему выступлению. Он неоднократно выводил зрителей прямо с их мест на манеж, вовлекая репризами в очень забавные «гэги». У кого-то из зала даже возникло предположение, что эти зрители подсадные.

– Я не использую подсадных, хотя бы потому, что с партнерами в зале возникают какие-то сложности, – объясняет Дмитрий. – Это либо надо возить человека с собой, либо каждый раз на гастролях выискивать кого-то из местных. Вы же сами видели сколько людей вместе со мной делали выступление, всех их возить или обучать, да так, чтобы зритель не почувствовал фальши, просто не получится. Задача клоуна – влюбить в репризы зал, а потом уже будет проще. Необходима взаимосвязь, ну и внутренняя энергия. Хочу сделать комплимент казах­станскому зрителю – он реально классный, все шутки работают, зрители искренне и с удовольст­вием идут на контакт, потом сами же искренне смеются, в том числе и над собой.

Завершилось шоу грандиозным танцем фонтана. Многие жители крупных городов знают, как торжественно и завораживаю­ще может выглядеть поющий фонтан. Но чтобы среди зимы и в здании цирка все струилось, блестело, переливалось, искрилось в таких масштабах в такт музыке – такое зрелище вряд ли кто видел.