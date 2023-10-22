Первый снег ожидается в Астане в понедельник

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Штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах Казахстана, сообщает Казгидромет.

В Астане 23 октября ожидается дождь с переходом в снег.

В Шымкенте - ветер северо-западный порывы 15-20, временами 23 м/с.

В области Абай ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, на севере, западе, в центре области порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 17-22 м/с.

23 октября ночью и утром на юге, севере, востоке Акмолинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). На юге, севере, востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью порывы 15-20, на севере, востоке области временами 23 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный порывы 15-20, ночью временами 23 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

23 октября днем на юге Алматинской области ожидается временами сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром в горных районах области временами туман. Ветер западный на юге, в горных районах области порывы 17-22 м/с. В Конаеве ветер западный временами порывы 17-22 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман.

На востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 17-22 м/с.

Днем в горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь. В горных районах области - туман. Ветер юго-западный, в центре, на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

23 октября на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман, гололед. Ветер западный, северо-западный ночью 15-20, временами порывы 25 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается туман.

Ночью в Павлодарской области ожидаются осадки, днем в северной половине небольшие осадки (дождь, снег). На большей части области гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Павлодаре ночью ожидаются осадки, днем небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23 м/с.

23 октября ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), днем на востоке области небольшой снег. На севере, востоке области ожидается гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью осадки (преимущественно снег), гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке области Улытау ожидается туман, гололед. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.