Проект по искусственному увеличению осадков запустили в Казахстане

Цифровизация
Дана Аменова
специальный корреспондент

Технология носит локальный характер воздействия, радиус которого не превышает 5 километров

Фото: МИИЦР

В Туркестане состоялась торжественная церемония запуска проекта по искусственному увеличению осадков. Казахстан стал первой страной региона, перешедшей к практическому применению технологий искусственного дождя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИЦР

Проект направлен на повышение уровня наполнения водохранилищ и обеспечение водными ресурсами сельскохозяйственных территорий на юге страны. Полномасштабная реализация стартует 17 мая 2026 года.

Технология призвана снизить последствия засухи и дефицита воды для сельскохозяйственных территорий Туркестанской области общей площадью более 911 тысяч гектаров пахотных земель. Проект реализуется при международном сотрудничестве с Национальным центром метеорологии ОАЭ, обладающим многолетним опытом в сфере технологий модификации погоды и искусственного увеличения осадков с конца 1980-х годов.

В церемонии приняли участие Заместитель Премьер-министра - Министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, Президент Всемирной метеорологической организации ООН, Генеральный директор Национального центра метеорологии ОАЭ Абдулла Ахмед Аль-Мандус, Посол ОАЭ в Казахстане Мухаммад Саид Мухаммад Аль-Арики, а также аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

«Казахстан делает практический шаг к формированию новой системы климатической устойчивости. Впервые в регионе запускается проект такого масштаба в сфере технологий искусственного увеличения осадков. Для нас это начало формирования современной климатической инфраструктуры, основанной на науке, международном партнерстве и цифровых технологиях. Проект реализуется совместно с ведущими мировыми экспертами и создает основу для трансфера технологий и подготовки казахстанских специалистов», - отметил заместитель Премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

По международным оценкам, технологии искусственного вызова дождя способны повышать количество осадков на 10–20% по сравнению с естественным фоном. Подобные технологии активно применяются в Китае, США, ОАЭ, Франции и Саудовской Аравии.

Проект реализуется локально в районах с повышенной потребностью в воде, прежде всего на сельскохозяйственных территориях. Выбор зон проведения работ осуществляется совместно со специалистами метеорологических служб и профильных государственных органов с учетом погодных условий, экологической ситуации и потребностей в водообеспечении.

Технология носит локальный характер воздействия, радиус которого не превышает 5 километров, и не связана с формированием масштабных погодных явлений. Для проведения работ используются реагенты на основе солей, применяемые в международной практике технологий искусственного увеличения осадков.

Ожидается, что реализация проекта позволит повысить эффективность водообеспечения сельскохозяйственных территорий, снизить ущерб от засухи и поддержать рост урожайности. Потенциальный экономический эффект оценивается до 35 млрд тенге в год.

В рамках сотрудничества специалисты Национального центра метеорологии ОАЭ проводят обучение специалистов Туркестанской области технологиям модификации погоды, включая метеорологов, пилотов, инженеров и профильных специалистов. Также рассматривается возможность масштабирования технологии в других регионах Казахстана и закладывают фундаментальную базу для создания собственных климатических технологий.

В реализации проекта принимают участие МИИЦР, Минводы, МИД, МКИ, Минобороны, Минсельхоз, Минтранспорта, Минфин, Минэкологии, Минэнерго, МЧС, акимат Туркестанской области, Комитет гражданской авиации, «Казаэронавигация», «Казгидромет».

