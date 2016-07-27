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​Дожди привели к подтоплениям
Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

В результате сильных дождей в воде оказались 7 частных жилых домов и 47 дворовых территорий г. Кандыагаша Мугалжарского района. В частности, грунтовыми водами были подтоплены подвальные помещения школы-гимназии № 3 райцентра и детского сада «Самал». Размыты водопропускные сооружения, расположенные на улицах Интернациональная и Сейфуллина.

В связи с подтоплением создан оперативный штаб акимата Мугалжарского района. На месте происшествия находятся заместитель акима области Жанабай Бексары, аким Мугалжарского района Ербол Данагулов и начальник ДЧС региона Бауржан Сыздыков. Как заверили в штабе, ситуация находится под полным контролем. В устранении последствий ЧС задействованы 49 сотрудников ДЧС области, 7 единиц техники, 6 мотопомп, а также силы и средства местных исполнительных органов. Эвакуировано 8 человек, в том числе 4 детей. По последним данным, уже откачано 4 900 куб. м воды. Работа продолжается. Информацию о том, что в Мугалжарском районе размыло два моста, сотрудники ДЧС не подтвердили.

В Актобе между тем для откачки дождевой воды задействованы более 50 человек и 25 единиц техники. Подтопленных жилых домов в областном центре нет. В то же время, по прогнозам синоптиков, по области местами вновь ожидается сильный дождь, объявлено штормовое предупреждение.

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