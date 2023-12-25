Дожди со снегом идут в Казахстан

Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставил РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz.

"Влияние циклонической деятельности сохраняется на всей территории Казахстана. В связи с чем прогнозируются осадки (снег, дождь), гололедные явления, туман, метели и усиление ветра 15-28 м/с, 26 декабря в северных регионах очень сильный ветер 30 м/с и более", - отмечают синоптики.