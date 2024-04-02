Драка в Шымкенте переросла в перестрелку

В СМИ прошла информация о том, что в молодого парня стреляли неизвестные с травматического оружия. Полиция города прокомментировала инцидент, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

По данным ДП, 2 апреля во дворе одного из домов Шымкента между ранее знакомыми лицами произошла драка с применением травматического оружия.

«Все участники конфликта задержаны. Потерпевший от госпитализации отказался. Начато досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается», – заключили в полиции.

Ранее в Актау драка мужчин закончилась поножовщиной возле детсада.