Миланская Олимпиада уже практически подош­ла к своему временному экватору. Для казах­станских болельщиков очередной соревновательный день был сравним с эмоциональными качелями. Так, в состязаниях по могулу мы вначале ликовали после квалификации, но финал все же немного огорчил – до медальных разборок не хватило совсем немного.

Фото:Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана

Женские соревнования по фристайл-могулу подарили нам редкий повод для гордости: сразу три представительницы Казахстана успешно преодолели сито второй квалификации. Юлия Галышева (5-е место в отборе), Анастасия Городко (6-е) и Аяулым Амренова (10-е) уверенно вошли в число двадцати сильнейших финалисток планеты. Это был торжественный момент для нашей школы фристайла, показавшей стопроцентный результат в квалификационной стадии.

Однако финальный раунд все же оказался беспощадным. На ледяной трассе, где любая помарка в прыжке или заминка в скорости стоит места в элите, нашим девушкам пробиться в восьмерку лучших не удалось.

В итоге Галышева финишировала на 14-й позиции, Городко стала 15-й, а Амренова заняла 18-е место. Результаты плотные, борьба была честной, но на этот раз пьедестал занят другими. Впрочем, ставить точку рано: уже завтра нас ждет параллельный могул, где характер и опыт казахстанских спортсменок еще могут сыграть решающую роль.

В это же время в биатлонном центре прошла женская индивидуальная гонка на 15 км. Для наших молодых надежд – Айши Ракишевой и Миланы Геневой – дистанция превратилась в борьбу не столько с соперницами, сколько с ветром и собственными нервами. Обе спортсменки допустили по девять промахов на четырех огневых рубежах.

В итоге Ракишева финишировала 86-й, а Генева – 89-й. Золото и серебро здесь забрали француженки Джулия Симон и Лу Жанмонно, а бронзу увезла в Болгарию Лора Христова.

В лыжном двоеборье честь страны отстаивает Чингиз Ракпаров. После прыжков с трамплина наш атлет набрал 87,9 очка. Согласно системе Гундерсена, в лыжной гонке казахстанец стартовал с отставанием почти в три минуты от лидера – эстонца Кристиана Ильвеса. Для Ракпарова это уже вторая Олимпиада в карьере, и сам факт квалификации в таком технически сложном виде спорта заслуживает уважения.

А вот сегодня, когда этот номер газеты выйдет в свет, все взоры будут прикованы к ледовой арене Милана. Именно в этот день сос­тоится решающее выступление фигуристов в произвольной прог­рамме.

Напомним, что Михаил Шайдоров сотворил сенсацию в короткой программе, ворвавшись в пятерку сильнейших с результатом 92,94 балла. Наш спортсмен находится в шаге от исторического достижения. Уверен, весь Казахстан замер в ожидании: сможет ли наш атлет выстоять под давлением мировых лидеров и сохранить, а может, даже улучшить свою позицию? Верим в чистое исполнение каждого элемента и стальной характер нашего фигуриста!

Из других значимых событий дня стоит отметить долгожданный старт мужского хоккейного турнира. Олимпиада-2026 в Италии стала исторической: впервые с 2014 года на лед вернулись все главные звезды НХЛ. Присутствие таких мастеров, как Коннор Макдэвид, Сидни Кросби и Остон Мэттьюс (всего в Милан прилетело около 150 хоккеистов из лучшей лиги мира), превратило каждый матч в битву титанов, где даже приз­нанные фавориты вынуждены сражаться «шайба в шайбу».