Поединки прошли с предельным накалом эмоций и сюжетов, достойных спортивных триллеров. В этом раунде элитного турнира цена ошибки возрастает многократно, а любая потеря концентрации наказывается мгновенно, что и продемонстрировали первые матчи алматинского «Кайрата» и «Семея». Итоговые минимальные поражения наших команд все же дают надежду на положительный исход по итогам вторых поединков.

«Кайрат», действующий чемпион Казахстана, принимал на своей площадке одного из самых грозных соперников Европы – испанскую «Картахену». Этот поеди­нок изначально рассматривался как противостояние двух тактических школ, где на первый план вышли дисциплина и терпение.

Весь первый тайм напоминал напряженную шахматную партию, в которой соперники дорожили каждым мячом, сводя риск к минимуму. Накал страстей достиг пика в начале второй двадцатиминутки, когда голкипер алматинцев бразилец Вандерсон Силва на 21-й минуте подключился к атаке и мощным ударом вывел «Кайрат» вперед. Переполненные трибуны ждали развития успеха, но испанский клуб, обладающий колоссальным опытом, не позволил хозяевам развить инициативу. Роковой для алматинцев стала 25-я минута, когда в течение невероятных десяти секунд «Картахена» дважды поразила ворота казахстанцев. Испанец Дарио Гил и бразилец Жуниньо воспользовались мгновенной потерей фокуса в защите, превратив 1:0 в итоговые 1:2. Оставшееся время превратилось в непрерывный штурм ворот гостей, однако «Картахена» сумела выстоять.

Не менее драматично развивались события во Франции, где обладатель Кубка Казах­стана «Семей» сошелся в острой схватке с местным «Этуалем». Начало матча стало настоящим бенефисом подопечных Аслана Смакова: уже к 12-й минуте бразилец Бруно Гомеш оформил дубль, а его соотечественник Кайо Торрес довел преимущество до комфортных 1:3. «Семей» доминировал на каждом участке, демонстрируя запредельную самоотдачу и высочайший темп. Когда на 24-й минуте еще один наш бразильский легионер, Педринью, сделал счет 1:4, казалось, что судьба матча решена.

Однако французский коллектив проявил невероятную волю к победе. Начиная с 33-й минуты, инициатива полностью перешла к хозяевам. Хет-трик марокканца Биляля Баккали и голы француза Абдессамада Мохаммеда и еще одного марокканца, Суфьяна Эль-Месрара, перевернули игру. Решающий мяч был забит на 39-й минуте, установив окончательный счет 5:4 в пользу французов.

Ответные встречи состоятся 6 марта.