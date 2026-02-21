Драмы в стартовых поединках

Спорт
9
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

В Европе стартовала четвертьфинальная стадия розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА по футзалу с участием казахстанских клубов.

фото МФК "Семей"

Поединки прошли с предельным накалом эмоций и сюжетов, достойных спортивных триллеров. В этом раунде элитного турнира цена ошибки возрастает многократно, а любая потеря концентрации наказывается мгновенно, что и продемонстрировали первые матчи алматинского «Кайрата» и «Семея». Итоговые минимальные поражения наших команд все же дают надежду на положительный исход по итогам вторых поединков.

«Кайрат», действующий чемпион Казахстана, принимал на своей площадке одного из самых грозных соперников Европы – испанскую «Картахену». Этот поеди­нок изначально рассматривался как противостояние двух тактических школ, где на первый план вышли дисциплина и терпение.

Весь первый тайм напоминал напряженную шахматную партию, в которой соперники дорожили каждым мячом, сводя риск к минимуму. Накал страстей достиг пика в начале второй двадцатиминутки, когда голкипер алматинцев бразилец Вандерсон Силва на 21-й минуте подключился к атаке и мощным ударом вывел «Кайрат» вперед. Переполненные трибуны ждали развития успеха, но испанский клуб, обладающий колоссальным опытом, не позволил хозяевам развить инициативу. Роковой для алматинцев стала 25-я минута, когда в течение невероятных десяти секунд «Картахена» дважды поразила ворота казахстанцев. Испанец Дарио Гил и бразилец Жуниньо воспользовались мгновенной потерей фокуса в защите, превратив 1:0 в итоговые 1:2. Оставшееся время превратилось в непрерывный штурм ворот гостей, однако «Картахена» сумела выстоять.

Не менее драматично развивались события во Франции, где обладатель Кубка Казах­стана «Семей» сошелся в острой схватке с местным «Этуалем». Начало матча стало настоящим бенефисом подопечных Аслана Смакова: уже к 12-й минуте бразилец Бруно Гомеш оформил дубль, а его соотечественник Кайо Торрес довел преимущество до комфортных 1:3. «Семей» доминировал на каждом участке, демонстрируя запредельную самоотдачу и высочайший темп. Когда на 24-й минуте еще один наш бразильский легионер, Педринью, сделал счет 1:4, казалось, что судьба матча решена.

Однако французский коллектив проявил невероятную волю к победе. Начиная с 33-й минуты, инициатива полностью перешла к хозяевам. Хет-трик марокканца Биляля Баккали и голы француза Абдессамада Мохаммеда и еще одного марокканца, Суфьяна Эль-Месрара, перевернули игру. Решающий мяч был забит на 39-й минуте, установив окончательный счет 5:4 в пользу французов.

Ответные встречи состоятся 6 марта.

#Спорт #УЕФА #Лига чемпионов #футзал

Популярное

Все
Для новых спортивных достижений
Искусство света и тьмы
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
Вновь в строю офицеры запаса
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Не только сильные, но и красивые
Farabi University – стратегический центр науки, инноваций и национального развития
Сахарный завод работает стабильно
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Весенние бонусы: как казахстанцы отдохнут на 8 марта и Наурыз
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Алматинский апорт выходит на экспорт
«Ордабасы» сменил владельца
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона…
«Это было бы замечательное путешествие»: американский фигур…
Казахстан завоевал 13 медалей на юниорском этапе Кубка мира…
Борцовские поединки в столице

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]