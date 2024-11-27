Дружба на грани любви: спектакль «Танакоз» показали в Астане

Фото: пресс-служба театра

Незатейливая история о любви и дружбе непременно вызовет интерес большой части зрительской аудитории. Новая постановка молодого казахстанского режиссера Али Бидахмета по мотивам произведения Мухтара Шаханова наполнена нотками романтики, лирикой и сентиментализмом.

Как известно, известный казахстанский писатель отразил в поэме «Танакоз» смысл таких важных понятий, как любовь и дружба. Любовь к красавице по имени Танакоз охватила двух верных друзей Мухтара и Мурата. Пылкие чувства становятся для юношей серьезным испытанием. Смогут ли они уступить друг другу дорогу или забудут о дружбе, опьяненные любовью? Кого из них выберет Танакоз?

В ходе сценического представления зрители вместе с персонажами ищут ответы на эти и другие вопросы.

Однажды Мухтар все-таки попытается признаться в любви к Танакоз. Его друг Мурат неправильно все понимает и решает женится на другой девушке. Однако молодожены не видят счастья. Более того, муж остается в одиночестве, после того, как лишился ног во время работы на тракторе. В финале рассказывается о том, как Мурат и Танакоз встретившись решают создать семью. Однако тема сохранения проверенной временем дружбы и преданности близким людям проходит красной нитью повествования.

Романтическую атмосферу в спектакле создают и популярные песни Шамши Калдаякова.

Режиссер Али Бидахмет рассказал, что билеты на премьеру были распроданы в считанные дни - так творчество легендарного писателя Мухтара Шаханова с детства любимо разными поколениями казахстанцев.

«В произведении воспевается то, что честная дружба преодолевает всякую критику и ревность, и что настоящий друг не покидает человека, а находит его рядом с ним, когда на него наступает трудный день. Есть ли дружба между мужчиной и женщиной. Эта искренняя житейская ситуация показывает привычные и хорошо знакомые всем модели отношений. В дружбу между мужчиной и женщиной верят далеко не все. Бывает, что доверительные отношения не всегда перерастают в романтические чувства» – сказал Али Бидахмет.

Актеры Дильназ Ертаева, Серик Максотов, Амирхан Оразбак, Ильяс Муратбек, Акжол Амантай, Джулия Нараханова, Айбол Шакиржанов, а также заслуженные деятели Казахстана Ербол Есендосов и Бибигуль Исалиева, мастерски играя, увлекают зрителей за собой, демонстрируют на сцене всю палитру различных чувств и эмоций в образах главных и второстепенных персонажей. Они постарались сделать все, чтобы зрители почувствовали единение с главными героями, сопереживали и смогли разделить как радость, так и горе.

Роль главной героини исполнила Дильназ Ертаева. Актриса говорит, что личные качества ее героини – человеколюбие, доброта и верность могут стать примером нравственности для молодого поколения. Она изобразила на сцене независимую девушку с чистой душой, которая легко ладит с парнями.

Особенно впечатлила многих ностальгическая сцена разговора у реки, наполненная легкостью, игривостью и нежностью.

«Нашим героям, выросшим вместе с детства, предстоит сделать выбор. В этой постановке показаны жестокие и тернистые пути трех друзей, обладающих добродетелью на пути к счастью. Моей героине по воле судьбы придется найти в себе силы отказаться от настоящей любви, доступной не каждому ради многолетней дружбы», – говорит она.

Премьерный показ в Государственном театре драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова посетил сам автор - Мухтар Шаханов, который выразил благодарность творческому коллективу театра. Постановки по его поэме «Танакoз» не раз ставили в разных городах Казахстана. Молодые артисты надеются, что романтический спектакль успешно продолжит завоевывать поклонников среди искушенной столичной публики.