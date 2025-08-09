Он отметил, что беседа состоялась по инициативе российской стороны, носила исключительно дружеский и доверительный характер.

«Основное внимание было уделено урегулированию украинского конфликта. Владимир Путин подробно проинформировал об итогах переговоров со спецпредставителем Президента США ­Дональда Трампа. ­Касым-Жомарт Токаев приветствовал достигнутые предварительные договоренности, отметил, что Казахстан изначально выступал за поиск формулы мира для прекращения военных действий», – сообщил Руслан Желдибай.

Также лидеры двух стран обсудили двустороннюю повестку дня.

«Президент Казахстана заявил, что придает особое значение предстоящему в ноябре данного года государственному визиту в Москву, целью которого будет углубление всестороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества», – также отметил пресс-секретарь Президента Казахстана.