В кулуарах Акорды аким Астаны Женис Касымбек высказался о принятых мерах после резонансного ДТП, произошедшего в микрорайоне Самал

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Женис Касымбек призвал дождаться окончания следствия, чтобы выяснить причины аварии, сообщает Kazpravda.kz

«Насколько я понимаю, у водителя этого автобуса большой опыт. Насколько мне известно, он давно работает в этой сфере, в том числе в данной компании. Сейчас он находится под следствием. Еще раз прошу дождаться завершения следствия. Оно определит виновных, а также причины и степень ответственности конкретно по данному автобусу», – отметил он.

По словам градоначальника, его коллеги несколько раз навещали семью 8-летней девочки, лишившейся ног после страшной аварии.

«К матери, к детям, к их семье несколько раз мои коллеги, мой заместитель приходил. Вчера там был, сегодня после обеда мой зам поедет к ним», – сказал Женис Касымбек.

Также сегодня стало известно, что семью пострадавшего ребенка обеспечат жильем в столице.

«Страховка в районе 20 миллионов тенге, акимат выделил 10 миллионов, планируем еще 10 миллионов дополнительно дать. Также решим вопрос с жильем. Официально об этом сейчас говорим: жильем эту семью обеспечим», – заключил Женис Касымбек.

Напомним, вечером 2 июня на проспекте Республики произошло жуткое ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении манёвра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

После инцидента пострадавших направили в городские стационары, а также в Национальный координационный центр экстренной медицины. Подробнее о состоянии пострадавших ранее рассказали в Управлении общественного здравоохранения Астаны.