ДТП с автобусом: семью потерявшей ноги девочки обеспечат жильем в Астане

Происшествия
38
Дана Аменова
корреспондент

В кулуарах Акорды аким Астаны Женис Касымбек высказался о принятых мерах после резонансного ДТП, произошедшего в микрорайоне Самал

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Женис Касымбек призвал дождаться окончания следствия, чтобы выяснить причины аварии, сообщает Kazpravda.kz 

«Насколько я понимаю, у водителя этого автобуса большой опыт. Насколько мне известно, он давно работает в этой сфере, в том числе в данной компании. Сейчас он находится под следствием. Еще раз прошу дождаться завершения следствия. Оно определит виновных, а также причины и степень ответственности конкретно по данному автобусу», – отметил он.

По словам градоначальника, его коллеги несколько раз навещали семью 8-летней девочки, лишившейся ног после страшной аварии.

«К матери, к детям, к их семье несколько раз мои коллеги, мой заместитель приходил. Вчера там был, сегодня после обеда мой зам поедет к ним», – сказал Женис Касымбек.

Также сегодня стало известно, что семью пострадавшего ребенка обеспечат жильем в столице.

«Страховка в районе 20 миллионов тенге, акимат выделил 10 миллионов, планируем еще 10 миллионов дополнительно дать. Также решим вопрос с жильем. Официально об этом сейчас говорим: жильем эту семью обеспечим», – заключил Женис Касымбек.

Напомним, вечером 2 июня на проспекте Республики произошло жуткое ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении манёвра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии. 

После инцидента пострадавших направили в городские стационары, а также в Национальный координационный центр экстренной медицины. Подробнее о состоянии пострадавших ранее рассказали в Управлении общественного здравоохранения Астаны. 

 

#Астана #ДТП #акимат #автобус #жилье #авария

Популярное

Все
Алимханулы сделал заявление о бое за три титула чемпиона мира
Как прошла посевная кампания для казахстанских аграриев в новых условиях
Роботы передвинули исторический квартал в Китае
Премьер-министр Словакии посетит Астану с официальным визитом
В 4 раза выросло количество заявок от костанайцев на приватизацию жилья
График поступления в казахстанские вузы опубликовало МНВО
ОПГ продавала персональные данные казахстанцев
В Атырау открылся креативный хаб
Крупнейшую в Центральной Азии молочную ферму строят в СКО
Почти 800 млн тенге выманила финпирамида «Rakhat0425» в области Абай
Президента Болгарии торжественно встретили в Акорде
19 офицеров-гвардейцев выпустились из Национального университета обороны РК
Масштабный велопробег в рамках недели здоровья провели в Атырау
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Руменом Радевым
Электронный коллективный договор стало возможным заключить на портале HR Enbek
Новую версию балета «Спящая красавица» покажут в Астане
Аскарбек Ертаев назначен первым вице-министром в Минтруда
Производство «зеленого» алюминия обсудил Бектенов с главой East Hope Group
Румен Радев: Болгария рассматривает Казахстан как ключевого партнера в Центральной Азии
Пять документов подписали Казахстан и Болгария
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Уральске реконструируют набережную
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
Я – жертва и живой свидетель массового голода
Структурная реформа в футбольном судействе даст свои плоды
Назначен новый министр обороны Казахстана
Токаев ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о взаимной защите инвестиций
Дело Шерзата: прокурор запросила для обвиняемых от 1,5 до 23 лет лишения свободы
В Петропавловске прохожим в честь праздника раздавали флаги
Дожди с грозами снова придут в Казахстан
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Хоккейный клуб «Барыс» объявил об уходе семи легионеров
Возврат активов: более 570 млн тенге ​​​​​​​ направили на водоснабжение сел области Ұлытау
В Алматы прибыл первый туристский поезд из Сианя
В Алматы на месте старого здания возвели современный центр для детей
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Будущее – за цифровыми активами
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области

Читайте также

Атака с ножом в Мюнхене: нападавшая застрелена полицией
Граждане РФ и Таджикистана эвакуированы в Карагандинской об…
Авария на газовой скважине в Мангистауской области успешно …
Землетрясение ощущалось близ Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]