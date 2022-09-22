ДТП с гибелью врачей в Карагандинской области: умер еще один медработник

Скончалась медицинская сестра, пострадавшая в страшном ДТП в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz.

Напомним, 20 сентября в Актогайском районе в 30 километрах от поселка Сарышаган на трассе Алматы – Екатеринбург произошло столкновение тралла и пассажирского автобуса «ПАЗ». Бригада из 11 врачей Медицинского центра Жезказгана корпорации «Казахмыс» возвращалась с рудника Шатырколь из Жамбылской области в Балхаш. Там врачи проводили профосмотр работников рудника.

В ДТП погибли оба водителя и 2 врача – отоларинголог Виктория Кенжеханова и врач-офтальмолог Бакыт Кыстаубаева. Кроме того, в аварии тогда пострадали 8 медицинских работников поликлиники Балхаша ТОО «Медицинский центр Жезказган».

Сегодня ушла из жизни еще одна пострадавшая – медицинская сестра Медцентра Жезказгана Имашева Айдана Амантаевна.

«Она, как и ее коллеги, пострадала в дорожно-транспортном происшествии на территории Актогайского района несколько дней назад. Врачи самоотверженно боролись за ее жизнь, но сегодня, 22 сентября, ее не стало», – сообщается на странице в Facebook управления здравоохранения Карагандинской области.

Коллектив ведомства выразил глубокие соболезнования родным и близким Айданы Имашевой.

«Айдана Амантаевна посвятила большую часть своей жизни сестринскому делу. Ее профессионализм и мастерство акушерства помогли появиться на свет не одному десятку детей работников металлургического комбината. У нее остались муж и трое детей. Айдана Амантаевна навсегда останется в памяти у благодарных пациентов и коллег-медиков», – отзываются об усопшей в управлении здравоохранения.