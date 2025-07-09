Призовой фонд турнира составил 24 200 000 тенге. Победители этапа получили не только ценные награды, но и путевки в финал национального первенства, где и будут определены чемпионы сезона. В рамках чемпионата прошли забеги в пяти дисциплинах: құнан бәйге, топ бәйге, аламан бәйге, ұшқыр бәйге и жорға жарыс.

– Астана – символ независимости, место, где сбываются самые заветные мечты нашего народа. В этом городе важно превозносить национальные ценности и вкладывать их в сознание поколений. Сегодняшняя гонка – очевидное проявление этого. Пусть казахский дух поднимается каждый раз, когда раздается цокот копыт жеребцов! – отметил на открытии турнира президент Ассоциации национальных видов спорта РК Еркебулан Ильясов.

– Отборочный этап чемпионата страны по байге – это особое событие, где собрались гости, наездники и скакуны со всей страны. Пусть лошади будут быст­ры, наездники – невредимы, – в свою очередь сказал президент федерации «Бәйге» Канат Копбаев.

Итак, на пяти различных дистанциях соревновались около ста тулпаров из областей и городов страны. На девятикилометровую трассу құнан бәйге выехал 21 жеребец, и первым пришел к финишу тулпар Шалкуйрык (всадник Муратхан Арнат, Астана). Вторым был МММ торы (Амангельды Хамза, Туркестанская область), и на третьем месте – Кызгалдак (Илесбек Дамир, Астана).

На пятикилометровой ұшқыр бәйге из 12 участников первой к финишу пришла Мисс Моздок (всадник Санай Санжар, Костанайская область), вторым финишную черту пересек скакун по кличке Веселый (Кайникамал Садуакасова, область Абай), и третьим стал Фас шторм (Дидар Кенжебек, Жамбылская область).

В гонке жорға жарыс на 7 км участвовали 13 скакунов, и здесь быстрейшим оказался конь Акжауын (всадник Санжар Тымбаев, Абайская область), вслед за ним к финишу пришли Акбакай (Данияр Шакеров, Восточно-Казах­станская область) и Триумф (Алия Токтасынова, Астана).

На 15-километровой топ бәйге соревновался 21 скакун. Они продемонстрировали не только быст­роту на больших дистанциях, но и выносливость. Здесь не было равных скакуну Зымырану (всадник Арнат Муратхан, Астана), следом финишировали Фантас­тик (Темирлан Застежко, Костанайская область) и Айтолкын (Нуржигит Разак, Алматинская область).

Завершала праздник 21-километровая аламан бәйге – самая престижная гонка, где на старт вышли сразу 27 скакунов. Первым финишную черту пересек аргымак Жумбаккыз (всадник Санжар Нартайулы, Жамбылская область). Второе место взял тулпар Берекет (Абзал Турганбек, Алматинская область). И третьим стал скакун по кличке Сабля (Аманжол Назар, Карагандинская область).

Помимо захватывающих скачек гостей в этот день ожидала насыщенная культурная программа с участием артистов, этноколлективов и розыгрышами призов от генерального партнера.

В этот же день в конно-спортивно-оздоровительном комп­лексе «Арғымақ» сильнейшие казахские атлеты и мастера народных видов спорта собрались, чтобы испытать свои силы на традиционном турнире «Толағай». Главная цель состязания – популяризация национальных игр и видов спорта.

В соревнованиях приняли участие специально отобранные спортсмены из всех регионов страны. Они прошли семь различных испытаний: поднятие 100-килограммового коромысла, сидение и стояние с бревном весом 150 кг на спине, длительное перетаскивание телеги весом около одной тонны, поднятие меча на выносливость, перенос 100-килограммового камня на заданную дистанцию, поднятие тяжелого камня и сгибание на шее полутораметрового железного прута. По словам автора и организатора проекта Тимура Спатаева, жители и гости столицы увидели настоящее шоу, красоту силы и выносливости, стойкости и мужества.

Как отметил один из силачей Арман Сулейменов, подобные зрелищные соревнования – это историческая отсылка к таким борцам, как легендарный Кажымукан Мунайтпасов. Много лет назад он и другие атлеты прославляли страну своими победами.

Также накануне Дня столицы на аллее «Ғашықтар» прошел турнир по асық ату «Астана сақасы». В соревнованиях приняли участие игроки в двух возрастных категориях. В первой группе состязались 50 подростков 12–16 лет: 30 мальчиков играли в асыки, 20 девочек – в бес асық.

Во второй группе соревнования проходили среди тех, кто старше 17 лет. Они играли в такую разновидность асық ату, как бес табан. Кроме того, горожане играли в бескене, жеті асық. Проигравшие по олимпийской системе выбывали из игры. В соревнованиях приняли участие 12 судей – профессиональные тренеры.

– Асық ату – одна из старейших национальных игр. Асык с самого раннего возраста правильно формирует нервную систему ребенка, воспитывает у него аккуратность, ловкость, сдержанность, – отметил старший тренер, председатель столичной федерации «Асық ату» Ескендир Рахметов.