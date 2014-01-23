Дух времени и созидательного труда

Общество

Биографии и жизненный путь каждого могут занять тома. Так, трудовой стаж организатора здравоохранения, кавалера ордена Ленина, ныне председателя городской лиги мусульманских женщин, почетного гражданина города Сатпаева Кульзейнеп Исатаевой составляет полвека. А лауреат Гос­премии, кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени, бригадир комплексной бригады строительного управления «Промстрой» треста «Казмедьстрой» Александр Акулов – первостроитель и хорошо помнит, где, с каких первых колышков начинал превращаться маленький поселок в город Жезказган. Он и его товарищи по бригаде возводили первые жилые кварталы, объекты социальные и культурно-бытовые. 

Конечно, гордость медной столицы – и главы металлургических династий. По подсчетам директора музея Зинаиды Чумаковой, братья, дети, снохи и зятья, внуки родоначальника семьи, почетного металлурга СССР, лауреата Госпремии Каз.ССР, кавалера орденов Ленина и Знака почета Оразалы Мейрамова совместно наработали в меднорудной промышленности свыше 400 лет! В семье заслуженного металлурга Казахской ССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции Койшибека Доспанова преданность профессии и преемственность в ней «растянулись» на 276 лет! 

Наталья РЫЖКОВА

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