Духовный храм в формате open space

Ключ к мышлению

В каждой библиотеке – детско-юношеской, научной, универсальной – всегда царит особая атмосфера. Переступая их порог, словно попадаешь в мир душевного спокойствия и единения, а для кого-то именно здесь начинается знакомство с внутренним «я». Так, в японском бестселлере Митико Аояма «Вы найдете это в библиотеке» повествуется о силе и магии книг, о том, как они способны менять судьбы людей. Вот только возможно ли это на самом деле?

О роли книг и том, как печатным изданиям выстоять в эпоху цифровизации и современных технологий, мы поговорили с руководителем Национальной академической библиотеки (НАБ) Газизой Нургалиевой.

Выступая на третьем заседании Национального курултая, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил о важности воспитания читающей нации. По словам Главы государства, книги должны быть доступными для широкой ауди­тории, а библиотеки нужно модернизировать с учетом требований времени. Первые шаги в этом направлении впервые сделали алматинские библиотеки еще лет семь назад, изменив не только внешний облик, но и график работы. По этому же пути движутся и столичные храмы книг.

Газиза Кудайбергеновна, еще будучи директором Юно­шеской библиотеки им. Жамбыла в ­Алматы, начала менять ­формат деятельности, переводя в фокус максимальной доступнос­ти. ­Библиотека действует по принципу open space и состоит из нескольких зон: тихой, одиночной, публичной (silent, single, public zone). Эти же подходы используются сегодня и в работе НАБ.

– Когда мы проводим параллель между чтением и современными технологиями, то порой забываем, что раньше гаджетов практически не было, но и количество тех, кто проводил время с книгами в руках, было не очень велико. О чем это говорит? Чтение – это культура, умение, навык. И чтобы освоить эту культуру, нужен интеллект. Чтение – это традиция. Приятно смотреть, когда в библиотеку приходят семьями, когда родители на своем примере демонстрируют любовь к книгам, – говорит Газиза Нургалиева, которая своей дочери с раннего детства читала вслух самые разные книги.

Вопреки мнению о том, что бумажные носители информации уходят в прошлое, руководитель НАБ приводит статистику, доказывающую обратное. За последние два года посещаемость НАБ увеличилась на 45%. В прошлом году число новых читателей составило почти 11,5 тыс., из которых 70% – молодежь, а за первое полугодие 2024-го – около 7 тыс. Ежедневно в очереди за читательским билетом стоят примерно 20 человек.

К слову, в библиотеке не только формируются личности, но и создаются семьи.

– Есть случаи, когда молодые люди, встретившись в стенах библиотеки, связывали свои судьбы узами брака. Это романтично и символично, – вспоминает собеседница.

И кто знает, может, появившиеся в этих семьях дети тоже станут читателями НАБ и постоян­ными посетителями клубов по интересам, действующим здесь. А это не только языковые кружки (казахский, французский, английский, корейский), но и, например, книжный клуб «Алқа», членом которого можно стать с восьми лет. Участники еженедельно обсуждают то или иное произведение, обмениваются мыслями. В рамках такой коммуникации у детей закладываются основы анализа и критического мышления. Кстати, доказано, что ролики в соцсетях не случайно длятся всего несколько секунд. Все дело в том, что за такой короткий промежуток времени мозг не успевает подвергнуть исследованию поданную информацию. Книги же, как и любое другое печатное издание, формируют у человека азы осмысленного мышления и аргументации.

Книга в цифре

В мире современных достижений цифровые технологии, безусловно, не обошли стороной и библиотеки. Книжный фонд НАБ сегодня включен в Каталог электронного государственного библиотечного фонда – kazneb.kz, благодаря чему издания, хранящиеся здесь, в том чис­ле и редкие экземпляры, авторефераты и диссертации, стали доступны всем читателям всего мира. НАБ считается передовой по количеству электронного и оцифрованного контента.

– При оцифровке основной акцент сведен к сохранению авторского права и научной литературе. Особенность kazneb.kz в том, чтобы предоставить читателю доступ к изданиям узкой направленности. Согласно данным google analytics, ежемесячно на портал заходят читатели примерно из ста стран. По республиканской статистике в лидерах – пользователи из Алматы. В мировом масштабе – читатели из США, Китая, Германии и России, – отмечает Газиза Кудайбергеновна.

Ежегодно представители НАБ проводят книжные фестивали и выставки, «круглые столы» и семинары, и это расширяет культурное взаимодействие между авторами, читателями и библиотекарями. Сотрудники НАБ стремятся модернизировать свою деятельность. К примеру, заключено соглашение с одним из авиаперевозчиков Казахстана о том, чтобы во время полета пассажиры могли получить доступ к цифровому контенту библиотеки. Сейчас на бортовых носителях размещено 25 книг. В планах – «погрузить» электронные книги в вагоны метро, торговые дома. Еще одна идея – внедрение QR-кодов с казахстанскими произведениями, точнее QR-библиотеки, в парках и скверах столицы.

– Успех любой библиотеки заключается не только в модернизационных процессах, но и в элементарной эстетике. Тепло, прохлада, уют и даже уровень освещенности играют важную роль. От того, какие условия создают в читальных залах, зависит то самое состояние хюгге, что пользуется популярностью в датской культуре. Это особое состояние души, достигаемое в уюте, безопасности и покое, – уверена опытный библиотекарь.

Завершая беседу, Газиза Нургалиева отметила, что культура чтения так же важна, как и медицинская вакцина, а это значит: прививать любовь к книгам нужно с рождения, на собственном примере. Наличие домашней библиотеки вместо чайных сервизов должно стать ключевой составляющей в современных семьях, ведь самая главная ценность нации – духовное развитие.

– Однажды ко мне обратились строители, ремонтировавшие один из домов престарелых. Они попросили подарить книги, прочитав которые, пенсионеры смогли бы обрести второе дыхание, смысл дальнейшей жизни. Конечно, мы не могли отказать в такой просьбе. Кроме того, мы отправили примерно 50 книг казахстанским миротворцам, находящимся в Сирии. Издания были переданы из резервного фонда. Произведения действительно способны придать силы, вселить надежду, творчески стимулировать, улучшить жизнь людей, – резюмирует собеседница.

С ее словами сложно не согласиться. Стоить вспомнить роман Александра Бека «Волоколамское шоссе», герой которого – легендарный Бауыржан Момышулы вдохновил многих казахстанцев, в том числе и тех, кто посвятил себя военному делу. Книга – кладезь знаний, и, погружаясь в мир непревзойденных сюжетов, ты чувствуешь себя и звучание жизни. Читающие книги обладают высокой грамотностью, критическим мышлением и более конкурентоспособны на рынке труда. Вот почему так важно закладывать правильное отношение к книгам с юных лет.

По данным Министерства просвещения, книжный фонд школьных библиотек достиг рекорда и составил 137 млн экземпляров. В 2025 году будет создано 116 центров для чтения, а в 2026-м – еще 110.

– По поручению Главы государства в Казахстане разработана и внедрена программа «Детская библиотека». Она направлена на улучшение доступа детей к литературным ресурсам и развитие библиотечного фонда. Создана платформа, предоставляющая специальный список книг в цифровом формате – edu.bookfund.gov.kz. Программа «Детская библиотека» позволила увеличить число читателей на 450 тысяч человек, – отмечают в ведомстве.

Воспитывать читающее поколение – одна из важнейших задач. Книги – значимые ступеньки к прогрессу нации. «Мы должны последовательно укоренять в обществе высокую культуру чтения», – подчеркивает Президент.

Направление государственной политики понятно. Однако нужно понимать, что в поставленном вопросе нам нельзя перекладывать ответственность на сторонние факторы. Надо спрашивать и себя: «А что я прочитал сегодня полезного?» Возможно, именно так наши привычки войдут в верное русло, и, вместо того чтобы тянуться к гаджетам, мы протянем руку за очередной любимой книгой.