В России отозвали фетву о религиозном многоженстве

Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России отозвал богословное заключение, разрешающее религиозное многоженство, сообщил в своем Telegram-канале председатель совета Шамиль Аляутдинов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Совет улемов ДУМ РФ в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что Генпрокуратура РФ призвала отменить фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», а также в связи с реакцией российской общественности отзывает фетву. (...) Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», - говорится в сообщении.