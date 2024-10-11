Дуйсенова посетила объекты образования Акмолинской области

Образование , Правительство
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Создание благоприятных условий для студентов вузов и колледжей является приоритетной задачей правительства

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова посетила ряд объектов образования региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Создание благоприятных условий для студентов вузов и колледжей является приоритетной задачей правительства. В этой связи в Казахстане активно ведется строительство общежитий. Один из таких объектов построен для студентов Высшего технического колледжа Кокшетау. В 5-этажном здании на 300 мест имеется медицинский кабинет, центр студенческих инициатив, комната инклюзии. Учебное заведение считается передовым в регионе. Обучаются в нем не только жители Акмолинской области, но и молодежь из других регионов Казахстана. К примеру, 29 студентов прибыли из Мангистауской области. Вице-премьер побеседовала со студентами и пожелала им успехов в учебе.

В ходе рабочей поездки вице-премьер также посетила Многопрофильный инновационный колледж в селе Красный яр. Здесь налажено сотрудничество с крупными компаниями региона. Активно применяется метод дуального обучения.

Ознакомившись с работой учебного заведения, Тамара Дуйсенова приняла участие в совещании по вопросам развития системы ТиПО. В Послании народу глава государства объявил 2025 год – годом рабочих профессий и поручил осуществить реформу системы технического и профессионального образования. Для реализации данного поручения Министерство просвещения разрабатывает комплексный план трансформации ТиПО. Активно ведется работа по профилизации колледжей. С учетом потребностей регионального рынка труда подготовку кадров осуществляют 29 колледжей Акмолинской области, 8 из которых определены как опорные.

«Будет проведена оценка качества работы организаций ТиПО с распределением их на лиги. Также будет изменен подушевой норматив финансирования. Для колледжей, которые внедрили международные отраслевые стандарты, большая часть выпускников сертифицированы и имеют высокий уровень средней зарплаты, будут предоставлены стимулирующие выплаты», — отметила Тамара Дуйсенова.

Вице-премьер также посетила первый в регионе детский сад для детей с инклюзией. Его посещают 77 детей с особыми потребностями. Здесь оборудованы кабинеты врача, дефектолога, психолога, логопеда, а также учебно-физкультурная площадка.

На базе детского сада прошло совещание по вопросам развития дошкольного воспитания и обучения. В частности, была презентована система ваучерного финансирования детских садов. То есть средства по ней распределяются не в дошкольных учреждениях, а перечисляются на счета родителей, они же будут выбирать детские сады. Тем самым реализуется принцип «деньги следуют за ребенком».

«Глава государства в своем Послании народу обратил внимание на вопрос по подготовке детей к школе. В этой связи необходимо продолжить процесс синхронизации образовательных программ детсадов с начальными классами школ», — отметила Тамара Дуйсенова.

В рамках рабочей поездки вице-премьер посетила ІТ школу-лицей им. Аль-Фараби. Здесь Тамаре Дуйсеновой представили цифровые решения, применяемые в работе объектов образования. Они направлены на обеспечение безопасности детей, организацию питания в школьных столовых.

Особое внимание правительством уделяется повышению качества образования. Этот вопрос обсуждали на совещании с участием руководителей организаций образования региона. В области определены 127 целевых школ, которым необходима методическая поддержка. Большинство из них малокомплектные. Работа с ними будет проводиться поэтапно.

«Детские сады, школы, колледжи и вузы должны стать единой, преемственной, многоуровневой системой развития личности. В этой связи регионам даны конкретные поручения по вопросам финансирования, синхронизации и совершенствования учебных программ, повышению квалификации педагогов. В данном направлении активная работа ведется во всех областях», — отметила Тамара Дуйсенова.

 

#Образование #Кокшетау #колледжи #Дуйсенова

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