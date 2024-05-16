Два брата украли 25 млн долларов в криптовалюте за 12 секунд

США, Мошенничество
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Айман Аманжолова
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Два брата, закончившие престижный Массачусетский технологический институт (MIT), обвиняются в США в краже криптовалюты Ethereum на сумму 25 млн долларов всего за 12 секунд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz

24-летний Антон Пэр-Буэно и 28-летний Джеймс Пэр-Буэно обвиняются в мошенничестве и отмывании денег.

Министерство юстиции США заявило, что подобное ограбление — первое в своем роде. Прокуроры утверждают, что братья совершили кражу в апреле 2023 года.

«Братья украли 25 миллионов долларов в криптовалюте Ethereum с помощью технологически сложной, передовой схемы, которую они разрабатывали несколько месяцев и осуществили за считанные секунды», — сказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

По данным прокуратуры, братья «применили специализированные навыки, которыми овладели в одном из самых престижных университетов мира».

Как утверждается, они мошенническим путем получали доступ к ожидающим подтверждения транзакциям в системе, а затем перехватывали их и получали криптовалюту своих жертв. Процесс занимал несколько секунд.

«Схема, которую применяли обвиняемые, ставит под сомнение саму целостность технологии блокчейна», — заявил прокурор Дэмиан Уильямс.

По словам представителей Ethereum, братья отказались возвращать украденные средства и предприняли шаги по их отмыванию.

Каждому из обвиняемых теперь грозит более 20 лет тюрьмы.

#хищение #США #криптовалюта #мошенники #братья

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