Два казахстанских гимнаста вышли в финал чемпионата Азии в Китае

В Цзуньи (Китай) определились финалисты чемпионата Азии по спортивной гимнастике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

В решающую стадию турнира пробились два представителя сборной Казахстана.

Дмитрий Патанин в вольных упражнениях вышел в финал с четвёртого места.

Также финалистом стал Дияс Тойшыбек. В упражнениях на перекладине он завершил отбор на шестой строчке.

Добавим, что в командном многоборье Казахстан занял четвёртое место (240,660 балла). Первое осталось за Китаем - 254,194. Япония стала второй - 248, 795. Южная Корея замкнул тройку лучших - 242,561.

Добавим, что финалы пройдут 20 и 21 июня.