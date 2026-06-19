Два казахстанских гимнаста вышли в финал чемпионата Азии в Китае

В Цзуньи (Китай) определились финалисты чемпионата Азии по спортивной гимнастике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В решающую стадию турнира пробились два представителя сборной Казахстана.
Дмитрий Патанин в вольных упражнениях вышел в финал с четвёртого места.
Также финалистом стал Дияс Тойшыбек. В упражнениях на перекладине он завершил отбор на шестой строчке.
Добавим, что в командном многоборье Казахстан занял четвёртое место (240,660 балла). Первое осталось за Китаем - 254,194. Япония стала второй - 248, 795. Южная Корея замкнул тройку лучших - 242,561.
Добавим, что финалы пройдут 20 и 21 июня.