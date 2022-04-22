Экономика
Два новых моста появятся в Нур-Султане
Лилия Мухитова

Два новых автомобильных моста появятся в столице в ближайшие два года.

Один из них – по проспекту Улы дала – будет введен в эксплуатацию уже в нынешнем году, а завершение строительства моста по проспекту Тауелсиздик через Ишим планируется в 2023-м. Они позволят значительно разгрузить транспортный поток на дорогах.

Продолжается капитальный ремонт «горбатого моста» по шоссе Алаш, проектируются новые транс­портные развязки, планируются расширение улиц и обновление общественного транс­порта. В текущем году будут построены и отремонтированы порядка ста улиц. Триста улиц уже обновлены за последние два года, причем половина из них – в жилых массивах.

Столица стремительно растет, и транспортная составляющая очень важна для жизнедеятельности горожан. Больше людей – больше трафика на дорогах. Поэ­тому на заседании маслихата утверждена концепция Комплекс­ной транспортной схемы для выработки единого технического видения городского транспорта на 10 и более лет.

Как отметил на заседании городского маслихата председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Бекмырза Игенбердинов, в мировой прак­тике городское и транс­портное планирование являются взаимосвя­занными и взаи­мозависимыми элементами градостроительства.

– В генплане Нур-Султана есть раздел транспортного развития, но, учитывая урбанизацию и новые вызовы, необходимо прописать детали – транспортно-пересадочные узлы, разворотные площадки, переходы, светофоры и многое другое. Поэтому правильно выделить в отдельный стратегический документ развитие Комплексной транспорт­ной схемы, – пояснил Бекмырза Игенбердинов.

Глава транспортной компании также подчеркнул, что необходимо усилить координацию между организациями, управляющими городским транспортом. Предстоит увеличить число магистральных улиц и соединений через Ишим. Застройку жилых кварталов необходимо планировать с учетом транспортной доступности.

Комплексная транспортная схема выявит пробелы и противоречия в действующей правовой системе, объединит планирование землепользования и городского транспорта, функции и полномочия органов, задействованных в этой сфере. Будет предложено решение проблем в сфере общественного транс­порта, дорожно-транспортной инфраструктуры, организации дорожного движения, управления транспортными потоками, парковочным пространством.

Источники финансирования надлежит согласовать с Правительством и Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, после чего предстоит реализация Комплексной транс­портной схемы. Параллельно необходимо предусмотреть целевые показатели в Программе развития территории Нур-Султана до 2025 года.

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