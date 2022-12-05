Два смертельных ДТП произошло в ЗКО

Оба водителя в результате ДТП скончались на месте происшествия.

Фото: polisia.kz

В один день две аварии со смертельным исходом произошли на трассах Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции региона, в 01.20 часов на 36 км автодороги "Таскала – Атамекен" 35-летний водитель на ВАЗ-21074, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте.

В этот же день, примерно в 07.30 часов, 24-летний водитель на Lada-2107 вблизи села Рубежинское, не обеспечив безопасности дорожного движения, выехав на встречку, допустил лобовое столкновение с автомашиной ГАЗ-53 под управлением 59-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомашины Lada скончался до приезда кареты скорой помощи. Пассажирка легковушки госпитализирована в УОКБ.

По обоим фактам ведется досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".