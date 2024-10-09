В Шымкенте почти год работала подпольная майнинговая ферма

Изобличена преступная деятельность двух граждан, организовавших подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты в Шымкенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ

Изображение: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С апреля 2023 по февраль 2024 года указанные лица организовали майнинговую ферму с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму более 100 млн тенге.

Они приговорены к 2 годам лишения свободы и 2,5 годам ограничения свободы соответственно, с конфискацией имущества на сумму почти 370 млн тенге в виде 1000 штук АSIC майнеров.

В целом, с начала текущего года выявлено 4 факта организации незаконных майнинговых ферм с преступным доходом почти 400 млн тенге.

В АФМ отметили, что незаконная деятельность в сфере майнинга криптовалют приводит к возникновению рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны, возрастают риски сбоев поставки и дефицита электроэнергии потребителям и предпринимателям.

Ранее сообщалось о майнинговой фирме в Астане, которая работала под видом промышленного центра. Она потребляла энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района крупного мегаполиса.

Агентство по финансовому мониторингу предупреждает, что указанный вид деятельности разрешен только при наличии лицензии.