Смерть карагандинца от укола в больнице: в действиях медиков выявили ошибки

Происшествия, Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Проверка после смерти пациента от укола антибиотика выявила нарушения в действиях медперсонала Карагандинской областной клинической больницы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, в начале ноября было возбуждено уголовное дело после смерти карагандинца в больнице от анафилактичекского шока. По информации врачей, несмотря на усилия по реанимации, мужчина скончался. 

В Instagram-аккаунте denski_blog сообщается, что погибшему должны были провести операцию по удалению геморроя. По словам близких 40-летнего мужчины, он сразу заявил врачам об аллергии на «Цефтриаксон» и «Новокаин». Несмотря на это, медсестра поставила ему укол, в результате которого мужчина погиб от анафилактического шока.

Корреспондент Kazpravda.kz обратился с запросом об итогах проверки, инициированной облдепартаментом медфармконтроля, к которой привлекли независимых экспертов в области хирургии, аллергологии, терапии, реаниматологии, клинической фармакологии, а также патологической анатомии.

Как выяснилось, мужчина не состоял на диспансерном учете по аллергии и в амбулаторном порядке к специалистам не обращался. Отмечается, что он сообщил противоречивые сведения по аллергоанамнезу, которые были внесены в историю болезни.

Согласно правилам и стандартам лечащий врач назначил «Цефтриаксон» с проведением аллергопробы.

«Однако департамент выявил ошибки при подготовке антибиотика и проведении процедуры аллергопробы. Также не был соблюден временной промежуток между анализом и введением лекарства. Таким образом, были нарушены требования стандарта оказания аллергологической и иммунологической помощи в РК.

В реанимационном отделении медпомощь оказывалась согласно протоколу расширенных реанимационных мероприятий (ACLS). Однако не был проведен консилиум с участием аллерголога и клинического фармаколога», – рассказали в комитете.

В результате руководителю медорганизации внесено предписание о принятии мер по устранению выявленных нарушений.

«Лечащий врач уволена по собственному желанию, администрацией отстранена от работы медсестра, проводившая внутривенную инъекцию цефтриаксоном, с дальнейшим переводом в другое отделение», – отметили в госоргане.

Отмечается, что введенные препараты Цеф III®️ и Натрия хлорид, раствор для инфузий зарегистрированы в РК, имеют сертификаты соответствия качества и закуплены согласно лекарственному формуляру. 

Там же добавили, что материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, а также в карагандинский филиал ФСМС для принятия мер экономического воздействия. Проводятся следственные мероприятия.

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