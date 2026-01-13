Первое место в Турции заняли Багдат Сабаз (до 67 килограммов) и Юсуф Ашрапов (до 72 килограммов)

Фото: НОК

Команда Казахстана по греко-римской борьбе завершила выступление на крупном международном турнире в Анталье (Турция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В активе нашей сборной четыре медали, среди которых две являются золотыми.

Первое место в Турции заняли Багдат Сабаз (до 67 килограммов) и Юсуф Ашрапов (до 72 килограммов).

Бронзовые медали завоевали Еркебулан Ардаков (до 63 килограммов) и Рахат Бержанов (до 97 килограммов).