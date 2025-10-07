Два «золота» завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по водным видам спорта
Первое место заняли Карина Магрупова и Виктор Друзин
Команда Казахстана по артистическому плаванию завоевала ещё две медали на чемпионате Азии по водным видам спорта в Ахмедабаде (Индия), передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Дважды на первую ступень пьедестала наши спортсмены поднялись в соревнованиях среди солистов (произвольная программа). Первыми стали Карина Магрупова и Виктор Друзин.
Также казахстанцы отличились в соревнованиях среди смешанных дуэтов (произвольная программа). Наргиз Болотова и Виктор Друзин завоевали "бронзу".