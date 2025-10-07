Фото: НОК

Команда Казахстана по артистическому плаванию завоевала ещё две медали на чемпионате Азии по водным видам спорта в Ахмедабаде (Индия), передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Дважды на первую ступень пьедестала наши спортсмены поднялись в соревнованиях среди солистов (произвольная программа). Первыми стали Карина Магрупова и Виктор Друзин.

Также казахстанцы отличились в соревнованиях среди смешанных дуэтов (произвольная программа). Наргиз Болотова и Виктор Друзин завоевали "бронзу".