​Дважды рожденный

Большой театральный взрыв
История лермонтовского театра весьма оригинальна, хотя бы потому, что в ней есть сразу две даты, которые можно было бы считать временем его рождения. А вот отец-основатель у театра один – это Юрий Людвигович Рутковский, поляк, волею судьбы попавший в казахские степи. Он стал первым режиссером и художественным руководителем первого в Казахстане республиканского русского драматического театра. Кстати сказать, 5 лет назад, когда театр отмечал свое 80-летие, в театральном фойе был открыт бюст Юрия Рутковского.
Что же касается тайны рождения самого театра, то разгадка здесь довольно проста – без малого 100 лет назад, когда театр только начинался, у него практически ничего не имелось, даже здания. Была лишь группа энтузиастов во главе с Юрием Рутковским, которые колесили по городам и весям большой советской империи и в далекие революционные 20-е годы оказались в Киргизии, где тогда еще не знали, что такое театр. Эта бродячая театральная труппа и составила то самое ядро, из которого, как из Большого взрыва, родилась в Казахстане своя театральная вселенная. И демиургом здесь выступил молодой талантливый, экспансивный Жумат Шанин, руководитель первого Государственного казахского музыкально-драматического театра.
– Я помню, как Жумат, подобно свежему ветру, буквально ворвался в дверь нашего крохотного саманного домика, а если точнее – в нашу жизнь, – вспоминала дочь Рутковского Галина Юрьевна. – Ему поручили проехать по городам Средней Азии и посмотреть драматические коллективы на предмет создания первого стационарного профессионального русского театра в Казахстане. Во Фрунзе Жумат встретился с труппой Рутковского и, увидев, на что она способна, сказал: «Вот основа будущего театра!»
Весной 1933 года коллектив пригласили в Казахстан. Правда, подходящих помещений тогда в Алма-Ате не было. Разве что строился клуб НКВД им. Ф. Дзержинского, но горсовет решил отдать это здание будущему театру, а пока отправили актеров для подготовительного периода в Семипалатинск. Там и возникла первая точка отсчета рождения театра – 31 октября 1933 года. Именно в этот день на сцене местного театра новая труппа сыграла свой первый спектакль – «Любовь Яровая» по пьесе Константина Тренева в постановке Юрия Людвиговича. За ним последовали «Егор Булычев» Горького, «Ревизор» Гоголя, «Без вины виноватые» и «Последняя жертва» Островского.
Так под премьерные аплодисменты труппа встретила новый, 1934 год, с которого начинался важный этап в жизни театра, потому что сразу после новогодних праздников, 10 января, коллектив прибыл в Алма-Ату. Зима тогда выдалась холодной, и пока артистам готовилось жилье и велась отделка здания, их разместили в старенькой гостинице «Номера Белоусова», по тем временам это были «царские палаты». А вот клуб оказался совершенно неприспособленным к театральным показам, поэтому доводить его до ума пришлось общими усилиями. И 26 января 1934-го, уже на алматинской сцене, театр открылся премьерой спектакля «Страх» по пьесе А. Афиногенова в постановке Юрия Рутковского. Эта дата и стала второй точкой отсчета рождения первого профессионального русского драматического театра в Казахстане, которому в 1964 году в связи со 150-летием со дня рождения Михаила Лермонтова было присвоено имя этого великого русского поэта.
Так что теперь лермонтовцы с полным правом могут отмечать сразу два дня рождения. Надо сказать, что труппа театра – это коллектив талантливых людей, среди которых 2 народных артиста, около 20 заслуженных деятелей и заслуженных артистов РК, есть лауреаты Государственной премии РК, а старейший 95-летний «играющий» актер Юрий Померанцев в нынешнем году был отмечен высшей наградой независимого Казахстана – званием «Қазақстанның Еңбек Ері».
С 1983 года и по сей день художественным руководителем театра является народный артист РК, лауреат Государственной премии РК и независимой премии «Платиновый Тарлан» Рубен Андриасян.
До новых встреч!
Как рассказал мне директор театра лауреат национальной театральной премии «Сахнагер» Юрий Якушев, недавно закончившийся юбилейный сезон, плавно переходящий в юбилейный год, был особенно насыщенным.
– Мы активно приглашали режиссеров не только из ближнего, но и из дальнего зарубежья. Например, режиссер из Германии Дмитрий Билов поставил «Маскарад» Михаила Лермонтова, режиссер из Севастополя Григорий Лифанов – спектакль «Филумена» по пьесе итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо. Кстати, по мотивам этой пьесы снят фильм «Брак по-итальянски» с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в главных ролях. Так что нашим актерам было с кем посоревноваться, но, судя по тому, как спектакль принимался зрителями, мы тоже оказались на высоте. Молодой российский режиссер Карен Нерсисян поставил на нашей сцене комедию Вильяма Шекспира «Много шума из ничего». Спектакль, на мой взгляд, получился очень проникновенным, наполненным и прекрасным юмором, и драматическими, а порой и трагическими сценами...
Ну и конечно, огромным событием для театра стал 95-летний юбилей старейшего актера, народного артиста Казахстана, Героя Труда, лауреата Государственной премии и независимой премии «Тарлан», кавалера орденов Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Отан» Юрия Борисовича Померанцева. Он актер фантастической работоспособности! Представьте, в таком почтенном возрасте у него два репертуарных спектакля – «Визиты к мистеру Грину» и «Однажды в Глостере», в которых задействованы всего два актера: в первом Юрий Борисович играет с актером Антоном Митневым, а во втором – с Мариной Ганцевой. При этом он находится 2 часа на сцене. Для всех актеров театра его игра – это мастер-класс высшей пробы.
Юрий Якушев сообщил также, что нынешней осенью у театра будут кратковременные гастроли в Караганду.
– Мы давно там не были и повезем туда серьезный репертуар, в том числе спектакли «Андалузское проклятие» по пьесе Гарсиа Лорки и «Горе от ума» Грибоедова. Кстати сказать, «Андалузское проклятие» по российской программе федерального центра «Большие гастроли», в которой наш театр участвует, мы возили по Сибири и Уралу, где он прошел с большим успехом. Я считаю, что такой театральный обмен очень нужен, особенно сейчас, когда прошло время больших гастролей. Помните, как в советское время к нам в Алма-Ату приезжали ведущие московские театры с гастролями протяженностью в месяц-полтора? Очень важно быть на новой театральной волне. Тем более что крупные московские и петербургские театры, хотим мы этого или нет, и сейчас остаются своего рода эталоном, на который равняются все остальные. Кстати, в рамках «Больших гастролей» в сентябре к нам в Алматы приедет знаменитый московский театр БДТ – Большой драматический театр имени Товстоногова, который покажет два спектакля.
– Юрий Александрович, а что в планах на новый сезон?
– Знаете, мой учитель Рубен Суренович Андриасян на этот счет всегда говорит: «Приходите – увидите». Единственное могу сказать, что юбилейный сезон будет очень интересным. Мы планируем продолжить практику, приглашая зарубежных режиссеров с таким расчетом, чтобы в репертуаре присутствовали все театральные жанры. Как бы то ни было, но театр – это лицедейство, и прекрасно, если нашим артистам удается достучаться до зрительской души. Ведь актерство – единственная профессия, где инструментом является сам человек. Если, скажем, музыкант извлекает звуки из скрипки или саксофона, то артист – из собственного сердца. И когда зритель подхватывает актерскую музыку души, это дорогого стоит. Вот тогда появляются и цветы, и аплодисменты.