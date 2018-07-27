​Дважды рожденный

Большой театральный взрыв

История лермонтовского теат­ра весьма оригинальна, хотя бы потому, что в ней есть сразу две даты, которые можно было бы считать временем его рождения. А вот отец-основатель у театра один – это Юрий Людвигович Рутковский, поляк, волею судьбы попавший в казахские степи. Он стал первым режиссером и художественным руководителем первого в Казахстане республиканского русского драматического театра. Кстати сказать, 5 лет назад, когда театр отмечал свое 80-летие, в театральном фойе был открыт бюст Юрия Рутковского.

Что же касается тайны рождения самого театра, то разгадка здесь довольно проста – без малого 100 лет назад, когда театр только начинался, у него практически ничего не имелось, даже здания. Была лишь группа энтузиастов во главе с Юрием Рутковским, которые колесили по городам и весям большой советской империи и в далекие революционные 20-е годы оказались в Киргизии, где тогда еще не знали, что такое театр. Эта бродячая театральная труппа и составила то самое ядро, из которого, как из Большого взрыва, родилась в Казахстане своя театральная вселенная. И демиургом здесь выступил молодой талантливый, экспансивный Жумат Шанин, руководитель первого Государственного казахского музыкально-драматического театра.

– Я помню, как Жумат, подобно свежему ветру, буквально ворвался в дверь нашего крохотного саманного домика, а если точнее – в нашу жизнь, – вспоминала дочь Рутковского Галина Юрьевна. – Ему поручили проехать по городам Средней Азии и посмотреть драматические коллективы на предмет создания первого стационарного профессионального русского театра в Казахстане. Во Фрунзе Жумат встретился с труппой Рутковского и, увидев, на что она способна, сказал: «Вот основа будущего театра!»

Весной 1933 года коллектив пригласили в Казахстан. Правда, подходящих помещений тогда в Алма-Ате не было. Разве что строился клуб НКВД им. Ф. Дзержинского, но горсовет решил отдать это здание будущему театру, а пока отправили актеров для подготовительного периода в Семипалатинск. Там и возникла первая точка отсчета рождения театра – 31 октября 1933 года. Именно в этот день на сцене местного театра новая труппа сыграла свой первый спектакль – «Любовь Яровая» по пьесе Константина Тренева в постановке Юрия Людвиговича. За ним последовали «Егор Булычев» Горького, «Ревизор» Гоголя, «Без вины виноватые» и «Последняя жертва» Островского.

Так под премьерные аплодисменты труппа встретила новый, 1934 год, с которого начинался важный этап в жизни театра, потому что сразу после новогодних праздников, 10 января, коллектив прибыл в Алма-Ату. Зима тогда выдалась холодной, и пока артис­там готовилось жилье и велась отделка здания, их разместили в старенькой гостинице «Номера Белоусова», по тем временам это были «царские палаты». А вот клуб оказался совершенно неприспособленным к театральным показам, поэтому доводить его до ума пришлось общими усилиями. И 26 января 1934-го, уже на алматинской сцене, театр открылся премьерой спектакля «Страх» по пьесе А. Афиногенова в постановке Юрия Рутковского. Эта дата и стала второй точкой отсчета рож­дения первого профессионального русского драматического театра в Казахстане, которому в 1964 году в связи со 150-летием со дня рождения Михаила Лермонтова было присвоено имя этого великого русского поэта.

Так что теперь лермонтовцы с полным правом могут отмечать сразу два дня рождения. Надо сказать, что труппа театра – это коллектив талантливых людей, среди которых 2 народных артис­та, около 20 заслуженных деятелей и заслуженных артистов РК, есть лауреаты Государственной премии РК, а старейший 95-летний «играющий» актер Юрий Померанцев в нынешнем году был отмечен высшей наградой независимого Казахстана – званием «Қазақстанның Еңбек Ері».

С 1983 года и по сей день художественным руководителем театра является народный артист РК, лауреат Государственной премии РК и независимой премии «Платиновый Тарлан» Рубен Андриасян.

До новых встреч!

Как рассказал мне директор театра лауреат национальной театральной премии «Сахнагер» Юрий Якушев, недавно закончившийся юбилейный сезон, плавно переходящий в юбилейный год, был особенно насыщенным.

– Мы активно приглашали режиссеров не только из ближнего, но и из дальнего зарубежья. Например, режиссер из Германии Дмитрий Билов поставил «Мас­карад» Михаила Лермонтова, режиссер из Севастополя Григорий Лифанов – спектакль «Филумена» по пьесе итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо. Кстати, по мотивам этой пьесы снят фильм «Брак по-итальянс­ки» с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в главных ролях. Так что нашим актерам было с кем посоревноваться, но, судя по тому, как спектакль принимался зрителями, мы тоже оказались на высоте. Молодой российский режиссер Карен Нер­сисян поставил на нашей сцене комедию Вильяма Шекспира «Много шума из ничего». Спектакль, на мой взгляд, получился очень проникновенным, наполненным и прекрасным юмором, и драматическими, а порой и трагическими сценами...

Ну и конечно, огромным событием для театра стал 95-летний юбилей старейшего актера, народного артиста Казахстана, Героя Труда, лауреата Государст­венной премии и независимой премии «Тарлан», кавалера орденов Отечественной войны II степени, Трудового Крас­ного Знамени, «Знак Почета», «Отан» Юрия Борисовича Померанцева. Он актер фантастической работоспособности! Представьте, в таком почтенном возрасте у него два репертуарных спектак­ля – «Визиты к мистеру Грину» и «Однажды в Глостере», в которых задействованы всего два актера: в первом Юрий Борисович играет с актером Антоном Митневым, а во втором – с Мариной Ганцевой. При этом он находится 2 часа на сцене. Для всех актеров театра его игра – это мастер-класс высшей пробы.

Юрий Якушев сообщил также, что нынешней осенью у театра будут кратковременные гастроли в Караганду.

– Мы давно там не были и повезем туда серьезный репертуар, в том числе спектакли «Андалузское проклятие» по пьесе Гарсиа Лорки и «Горе от ума» Грибоедова. Кстати сказать, «Андалузское проклятие» по российской программе федерального центра «Большие гастроли», в которой наш театр участвует, мы возили по Сибири и Уралу, где он прошел с большим успехом. Я считаю, что такой театральный обмен очень нужен, особенно сейчас, когда прошло время больших гастролей. Помните, как в советское время к нам в Алма-Ату приезжали ведущие московские театры с гастролями протяженностью в месяц-полтора? Очень важно быть на новой театральной волне. Тем более что крупные московские и петербургские театры, хотим мы этого или нет, и сейчас остаются своего рода эталоном, на который равняются все остальные. Кстати, в рамках «Больших гастролей» в сентябре к нам в Алматы приедет знаменитый московский театр БДТ – Большой драматический театр имени Товстоногова, который покажет два спектакля.

– Юрий Александрович, а что в планах на новый сезон?

– Знаете, мой учитель Рубен Суренович Андриасян на этот счет всегда говорит: «Приходите – увидите». Единственное могу сказать, что юбилейный сезон будет очень интересным. Мы планируем продолжить практику, приглашая зарубежных режиссеров с таким расчетом, чтобы в репертуаре присутствовали все театральные жанры. Как бы то ни было, но театр – это лицедейст­во, и прекрасно, если нашим артистам удается достучаться до зрительской души. Ведь актерст­во – единственная профессия, где инструментом является сам человек. Если, скажем, музыкант извлекает звуки из скрипки или саксофона, то артист – из собственного сердца. И когда зритель подхватывает актерскую музыку души, это дорогого стоит. Вот тогда появляются и цветы, и аплодисменты.