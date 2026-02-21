На третью ступень пьедестала поднялся саблист Айбар Кайым, продемонстрировавший отличную технику в индивидуальном зачете среди кадетов. Успех закрепили и девушки: в командных соревнованиях по фехтованию на шпаге казахстанский квартет в составе Дарьи Самоделкиной, Сабины Сериковой, Полины Лесовской и Арины Наместниковой также завоевал бронзовые медали.

Для нашего молодежного резерва это отличная проверка сил на континентальном уровне.