Две бронзы от мушкетеров Спорт 25 февраля 2026 г. 3:00 8 Абзал Камбар Индонезийская Джакарта в эти дни принимает чемпионат Азии по фехтованию среди кадетов и юниоров. Стартовые дни турнира принесли в копилку нашей сборной две награды бронзового достоинства. На третью ступень пьедестала поднялся саблист Айбар Кайым, продемонстрировавший отличную технику в индивидуальном зачете среди кадетов. Успех закрепили и девушки: в командных соревнованиях по фехтованию на шпаге казахстанский квартет в составе Дарьи Самоделкиной, Сабины Сериковой, Полины Лесовской и Арины Наместниковой также завоевал бронзовые медали. Для нашего молодежного резерва это отличная проверка сил на континентальном уровне. #Спорт #чемпионат Азии #фехтование