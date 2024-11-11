Две наркогруппировки ликвидировал КНБ

Они подозреваются в перевозке и сбыте наркотиков в особо крупных размерах, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом КНБ по Жамбылской области при координации органов прокуратуры пресечена деятельность двух наркогруппировок, участники которых подозреваются в перевозке и сбыте наркотиков в особо крупных размерах.

«Так, в Т.Рыскуловском и Меркенском районах при попытке сбыта более 14 кг гашиша и 42 кг марихуаны задержаны и с санкции суда взяты под стражу два гражданина Казахстана», – проинформировали в комитете.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».