Две серебряные медали принесли спортсменки в копилку Казахстана

Казахстанские спортсменки завоевали две серебряные медали на Азиатских играх в Ханчжоу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта.

Фото: пресс-служба министерства туризма и спорта

В финале дисциплины WК2 (500 м) в гребле на байдарках и каноэ Ольга Шмелева и Ирина Подойникова пришли к финишу вторыми, показав время 1:51.

Кроме того, дуэт Мария Бровкова / Руфина Искакова завоевал серебряные медали Азиатских игр в дисциплине WС2 (500 м) в гребле на байдарках и каноэ. Спортсменки финишировали вторыми.

Отметим, ранее Гребцы Тубаев и Емельянов завоевали бронзовые медали Азиады.