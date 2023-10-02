Две серебряные медали принесли спортсменки в копилку Казахстана
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Казахстанские спортсменки завоевали две серебряные медали на Азиатских играх в Ханчжоу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта.
В финале дисциплины WК2 (500 м) в гребле на байдарках и каноэ Ольга Шмелева и Ирина Подойникова пришли к финишу вторыми, показав время 1:51.
Кроме того, дуэт Мария Бровкова / Руфина Искакова завоевал серебряные медали Азиатских игр в дисциплине WС2 (500 м) в гребле на байдарках и каноэ. Спортсменки финишировали вторыми.
Отметим, ранее Гребцы Тубаев и Емельянов завоевали бронзовые медали Азиады.