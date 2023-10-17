Две тысячи морпехов направили США к берегам Израиля

Американские морпехи и моряки присоединятся к растущему количеству морских военных сил, скапливающихся у Израиля

Фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки направляют к берегам Израиля команду быстрого реагирования из двух тысяч морских пехотинцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА "Новости".

"Силы быстрого реагирования морской пехоты направляются к берегам Израиля. Две тысячи морпехов и моряков присоединятся к растущему количеству морских военных сил, скапливающихся у Израиля", - говорится в сообщении телеканала CNN, ссылающегося на источник в Пентагоне.

Отмечается, что ранее американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой уже прибыл в восточную часть Средиземного моря. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля.

Шеф Пентагона Ллойд Остин затем сообщил об отправке туда же ударной группы с авианосцем "Эйзенхауэр".

В свою очередь Китай призвал немедленно прекратить "коллективное наказание населения в Газе".

Между тем, уже более миллиона палестинцев покинули дома из-за эскалации конфликта с Израилем, отмечает Ria.ru.