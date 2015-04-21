Двенадцать героев ложного десанта Свежий выпуск 655 Иван ХРОМОВ, член Союза журналистов Казахстана

Операция осуществлялась левым крылом Карельского фронта во взаимодействии с Ладожской и Онежской флотилиями 21 июня – 9 августа с целью разгрома противника в Южной Карелии и являлась частью стратегической Выборгско-Петрозаводской. В результате советские войска нанесли тяжелое поражение противнику, продвинулись в западном и юго-западном направлениях на 110–250 километров, освободили большую часть Карело-Финской ССР, очистили от фашистов Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал. Наиболее отличившиеся в боях соединения и части получили почетные наименования «Петрозаводские» и «Свирские», были награждены орденами, а 52 воина удостоены звания Героя Советского Союза. В конечном же итоге агрессивная Финляндия была выведена из состояния войны и вынужденно подписала мирный договор с СССР.

Особенно бесстрашно, четко и умело в Свирско-Петрозаводской операции в районе города Лодейное Поле Ленинградской области 21–24 июня действовали двенадцать добровольцев 99-й гвардейской воздушно-десантной дивизии – десять русских, казах и мордвин. Противник три года закреплялся на правом берегу Свири. И вот получен боевой приказ: форсировать речку, прорвать и уничтожить эшелонированную оборонную полосу. Командир 300-го гвардейского парашютно-десантного полка гвардии полковник М. Данилов решил во время артподготовки выбросить на реку ложный десант с целью сосредоточения на него внимания вражеских артиллерийских и минометных батарей. Когда же уцелевшие из них обнаружат себя, засечь их и уничтожить огнем артиллерии и авиации.

Расчет оказался абсолютно точным и удачным. 21 июня 1944 года в 8.00 в небе над Свирью появилась советская авиация – на укрепрайон обрушились тысячи снарядов и бомб. В 8.40 залпом 1 600 орудий и минометов, реактивных «Катюш» началась трехчасовая артподготовка. Под ее прикрытием 12 отважных десантников – пулеметчик разведвзвода Аркадий Барышев, гвардии рядовой стрелок Серикказы Бекбосунов, гвардии младший сержант пулеметчик Иван Зажигин, гвардии сержант, командир пулеметного отделения Виктор Малышев, гвардии рядовой Владимир Маркелов, стрелок Иван Мытарев, гвардии старший сержант, командир отделения Владимир Немчиков, помощник наводчика орудия Петр Павлов, гвардии сержант Иван Паньков, стрелок Михаил Попов, стрелок Михаил Тихонов и стрелок-разведчик Борис Юносов – начали демонстрационное форсирование Свири. Они толкали перед собой плоты с чучелами-макетами солдат, пулеметов.

Но противник не сразу заметил их передвижение, а только тогда, когда смельчаки находились уже на середине реки. Поверив, что началось общее форсирование, враг открыл по нашим бойцам шквальный огонь с ранее укрытых огневых точек. Вода кипела от разрывов мин и снарядов. Несколько плотов оказались разбитыми. Но десантники не растерялись – они добрались до берега вплавь и с ходу атаковали врага, уничтожая его живую силу и технику. Огневым шквалом советская артиллерия подавила остатки вражеских огневых гнезд – дорога для успешного продвижения дивизий была открыта. За время наступления они прошли с боями 236 километров сильно укрепленных позиций фашистских захватчиков, форсировав еще несколько рек и речек. Боевая задача была успешно выполнена.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года все двенадцать участников ложного десанта были удостоены высокого звания Героя Советского Союза! В короткой газетной статье, к сожалению, о каждом из них подробно не расскажешь. Но если сказать обобщенно-образно, то судьба буквально всем им, боевым комсомольцам-добровольцам, выдала счастливый билет. Пройдя через все последующие схватки с фашистами, они остались в живых и совершили много добрых дел и в мирное время, помогая восстанавливать разрушенное войной. Кто-то из них продолжал служить в армии и получал новые воинские звания: например, призванный на фронт из Ульяновска Михаил Иванович Тихонов дослужился до полковника, окончив Военно-политическую академию, кто-то оканчивал высшие учебные заведения, защищал кандидатские и докторские диссертации и сам преподавал в вузе.

А вот трое из героев ложного десанта имеют прямое отношение к нашей стране – независимому Казахстану. О них и расскажем подробнее – казахстанцы непременно должны знать известные официальные подробности и в год 70-летия Великой Победы отдать им заслуженную дань памяти.

В 1987–1988 годах московское Военное издательство выпустило в свет двухтомный краткий биографический словарь «Герои Советского Союза». Вот что там пишется о наших героях.

Серикказы Бекбосунов родился 21 сентября 1925 года в селе Кзыл-Орда Абайского района Семипалатинской области, окончил неполную среднюю школу. Работал в совхозе. В Советской армии с 1943-го. В боях Великой Отечественной войны – с февраля этого же года. Стрелок ­300-го гвардейского полка 99-й гвардейской стрелковой дивизии (7-я армия, Карельский фронт). Комсомолец, гвардии рядовой Бекбосунов 21 июня 1944 года в числе добровольцев на лодках с чучелами принимал участие в имитации форсирования реки Свирь в районе города Лодейное Поле Ленинградской области с целью вскрытия системы огня противника. Задача была успешно выполнена. Звание Героя Советского Союза присвоено 21 июля 1944-го. Он был также награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. После войны демобилизован. Жил в селе В. Таинты Уланского района Восточно-Казахстанской области. Снова работал в совхозе. Ушел из жизни 22 марта 1977 года. В этом селе ему установлен памятник.

Виктор Александрович Малышев родился 18 марта 1923 года в поселке Тимашево Куйбышевской области в семье русского рабочего. Образование – 8 классов. Работал помощником машиниста паровоза в городе Балхаше Джезказганской области. В Советской армии – с сентября 1942 года, а в боях участвовал с марта 1944-го. Командир пулеметного отделения 300-го гвардии стрелкового полка. Вместе с Серикказы Бекбосуновым форсировал Свирь, вместе с ним и получил Звезду Героя. Был награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медалями. В 1945-м демобилизован. В феврале 1950-го призван вторично. Окончил военно-политическую академию. С 1974-го уже полковник Малышев – в запасе. На момент выхода в свет Словаря о героях проживал в Солнечногорском районе Московской области.

Иван Кириллович Паньков родился 22 июня 1925 года в селе Карповка Донецкой области Украины в семье служащего. Окончил восемь классов в Артемовске. Работал в колхозе села Батпак Осакаровского района Карагандинской области. Призван на фронт в январе 1943-го.

В действующей армии с 1944-го. Снайпер 300-го гвардейского стрелкового полка, гвардии сержант. В числе группы бойцов добровольно принимал участие в ложном десанте. Рядом со Звездой Героя на его груди красовались ордена Ленина, Отечественной войны I степени, медали. После войны, дослужившись до лейтенанта, в 1949-м окончил Львовский пединститут и облпартшколу. Работал в Министерстве геологии СССР. Когда вышел Словарь о героях, жил в Москве.

Всех героев ложного десанта на реке Свирь как бы душевно и духовно объединяет общий Монумент двенадцати, воздвигнутый в городе Лодейное Поле Ленинградской области. Все они стали почетными гражданами этого города. Их именами названы улицы и школы там, где они родились, им посвящены памятники. А главное – их беспримерный герои­ческий подвиг навсегда останется в памяти народной!