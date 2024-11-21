Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
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Сотрудники «КазАвтоЖола» обратились к водителям региона в связи с непогодой
Из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги «Екатеринбург - Алматы», сообщает Kazpravda.kz
«21 ноября в 15:00 в Карагандинской области в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги «Екатеринбург - Алматы» км 1 505-1 610 (поселок Новостройка - поселок Аксу-Аюлы)», – говорится в официальном сообщении.
Там же добавили, что ориентировочное открытие дороги - 22 ноября в 07:00.