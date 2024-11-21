Движение ограничили на трассе в Карагандинской области

Сотрудники «КазАвтоЖола» обратились к водителям региона в связи с непогодой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги «Екатеринбург - Алматы», сообщает Kazpravda.kz

«21 ноября в 15:00 в Карагандинской области в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги «Екатеринбург - Алматы» км 1 505-1 610 (поселок Новостройка - поселок Аксу-Аюлы)», – говорится в официальном сообщении.

Там же добавили, что ориентировочное открытие дороги - 22 ноября в 07:00.