Двое пьяных россиян курили на борту казахстанского самолёта

Двое граждан Российской Федерации привлечены к ответственности за курение на борту самолёта в нетрезвом состоянии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

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По информации ДП на транспорте, по прилету авиарейса сообщением Москва – Астана сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту столицы по акту представителя авиакомпании Scat были переданы два пассажира. По словам заявителя, мужчины во время перелёта на борту воздушного судна курили электронные сигареты и на замечания бортпроводников не реагировали.

При проверке транспортными полицейскими были установлены граждане Российской Федерации 36 и 46 лет, которые находились в нетрезвом состоянии.

В отношении иностранных граждан составлены два административных материала по ст. 440 КоАП РК "Распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" и ст. 441 "Потребление табачных изделий на борту воздушного судна".

На каждого из них наложен штраф в размере 55 МРП.