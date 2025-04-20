Двое участников полумарафона скончались в Алматы

Происшествия
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Причина смерти участников будет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы, передает Kazpravda.kz

Фото: almaty-marathon.kz

Во время Almaty Half Marathon скончались два участника — 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Оба преодолевали дистанцию полумарафона (21,1 км) и были постоянными участниками забегов в Алматы, сообщает официальный сайт almaty-marathon.kz.

«Организаторы действовали согласно регламенту: медслужбы, экстренные службы и полиция сработали оперативно и своевременно. Несмотря на принятые меры, спасти жизни участников не удалось», - говорится в сообщении.

Полумарафон прошел утром 20 апреля по маршруту из Парка первого президента до Центрального стадиона. Аккоян Рсалиев регулярно участвует в забегах с 2021 года. Ранее успешно преодолевал дистанции 21,1 км и 10 км на Almaty Half Marathon и Almaty Marathon.

Сегодня во время полумарафона на первом километре дистанции на проспекте аль-Фараби мужчине внезапно стало плохо, через минуту к нему подъехала бригада скорой помощи, пульса не было.

«В 8:15 сотрудники ДП сообщили, что упал участник. Скорая подъехала в течение минуты, пульса не было. Реанимационные мероприятия были проведены в соответствии с протоколом. Предварительное заключение — тромбоэмболия легочной артерии. Была хроническая артериальная гипертензия», — сообщил врач 2/51 бригады Алибек Хожаназаров.

Второй погибший — Нурбол Ахмади — ранее участвовал на дистанции 10 км в забеге Winter Run 2025, зарегистрировался на полумарафон в Астане и Алматы, а также на марафон в Алматы. Сегодня во время полумарафона в Алматы на 16 км дистанции бегун потерял сознание. Прибывшие на место происшествия врачи оказывали реанимационные действия. Однако безрезультатно — смерть наступила до приезда бригады.

«Когда мы прибыли, в 9:18, на сонной артерии не было пульса, не было дыхания, давление по нулям. Реанимационные мероприятия были проведены в соответствии с протоколом. Безуспешно. Смерть наступила до приезда бригады 103. Предварительный диагноз – тромбоэмболия легочной артерии, острая сердечная недостаточность», — прокомментировала Айгерім Есдаулетова, врач бригады 8/58.

Как сообщили медики, причина смерти участников будет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы, и ее результаты в ближайшее время сообщат родственникам.

Как сообщила исполнительный директор корпоративного фонда «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева, безопасность участников — приоритет организаторов.

«Во время регистрации на забег все участники подписывают расписку о том, что физически готовы участвовать в спортивном мероприятии и несут полную ответственность за собственное здоровье, что является принятой в мире практикой при проведении подобных марафонов. Для участников Almaty Marathon в течение года мы регулярно проводим бесплатные открытые тренировки и лекции с экспертами на тему подготовки и безопасного бега. В день старта на каждой точке питания размещается медицинский персонал с необходимыми позициями для оказания первой помощи. Все маршруты забегов тщательно и заблаговременно прорабатываются совместно со службами ДП и скорой медицинской помощи», — добавила Салтанат Казыбаева.

Корпоративный фонд «Смелость быть первым» приносит свои соболезнования родным и близким погибших. Организаторы связались с семьями бегунов и планируют оказать материальную помощь семьям погибших.

#марафон #трагедия #Almaty Half Marathon

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