Двое взрослых и ребенок погибли в страшной автокатастрофе в Жетысуской области

Семья из трех человек погибла на месте, а кроссовер "CHERY" превратился в груду металла после столкновения с КамАЗом в Жетысуской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Instagram ДП региона.

фото: instagram.com/zhetysu.police

По данным полиции, резкое ухудшение погоды спровоцировало ряд ДТП в регионе. Одно из них произошло на 361-м км автодороги Алматы - Оскемен, около поселка Сагабуйен в Аксуском районе.

Жертвами стали три человека. На месте погибли двое взрослых и малолетний ребенок.

Ещё двух пострадавших госпитализировали с различными травмами в больницу.

Вторая авария произошла в этом же районе при выезде из населённого пункта.

29-летний водитель Mitsubishi Lancer, не справившись с управлением, допустил опрокидывание с моста. В ДТП пострадали два человека.

Полиция призывает водителей не игнорировать ПДД РК и неукоснительно соблюдать допустимый скоростной режим.