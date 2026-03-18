Двойной успех в Закопане Спорт 18 марта 2026 г. 2:00 76 Абзал Камбар В польском городе Закопане на международном турнире Orlen Cup по прыжкам на лыжах с трамплина казахстанские спортсмены отметились двойным успехом. На трамплине HS-70 Керейхан Кабдулла продемонстрировал безупречную технику и с результатом 251,5 балла завоевал золотую медаль. Прыжок Александра Филоненко на 249,6 балла принес сборной бронзу. Серебро досталось поляку Милошу Маляжу. В условиях конкуренции среди 40 мастеров из разных стран два призовых места из трех – это отличный результат для нашей школы прыжков с трамплина.