Двойня родилась в первое утро нового года в Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Минздрава, в период новогодних праздников в алматинской многопрофильной клинической больнице произошло значительное событие — на свет появился 21 ребенок. Этот радостный момент стал не только поводом для праздничного настроения, но и примером успешного медицинского сопровождения сложной беременности.

Особенное внимание стоит уделить одной семье, в которой в первое утро нового года родилась двойня на сроке 37 недель. Мама близнецов имела серьезные диагнозы: двойной рубец на матке и хроническую артериальную гипертензию.

Эти факторы повышают риски во время беременности и родов, но благодаря профессионализму врачей и современным методам мониторинга состояния здоровья, удалось обеспечить безопасность как матери, так и новорожденным, отметили в Минздраве.