Двух алматинцев-дропперов задержали полицейские в Кокшетау

Мошенничество
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По словам молодых людей, легкий заработок им предложили в Telegram, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Двух дропперов из Алматы задержали полицейские в Кокшетау. 18-летние парни забрали у трех акмолинских пенсионеров более 6 млн тенге, сообщает Polisia.kz.

Сразу три жительницы Кокшетау стали жертвами телефонных мошенников. 22 и 23 октября на телефоны пенсионерок поступили звонки с одной и той же информацией. Неизвестные абоненты представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что внучки попали в дорожно-транспортные происшествия.

Мошенники предложили решить вопрос с помощью денег и обманом выманили у пенсионерок последние сбережения. Денежные средства у пенсионерок забрали два 18-летних курьера, приехавшие в Кокшетау из южной столицы.

Дропперов полицейские задержали по горячим следам.

По словам молодых людей, легкий заработок им предложили в Telegram. Понимая, что включает в себя работа курьера, молодые люди согласились и по указанию кураторов прибыли в Кокшетау. За два дня они успели обойти три адреса и забрать деньги у испуганных пенсионерок. Полученные наличные они перевели на указанные работодателем счета.

В настоящее время по всем трем фактам ведется досудебное расследование. Молодые люди задержаны и дают показания. Проводятся необходимые следственные действия.

Полицейские предупреждают: не поддавайтесь на заманчивые предложения работодателей в мобильных приложениях и соцсетях.

#мошенничество #Кокшетау #дропперы

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