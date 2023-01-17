Двух беглых убийц экстрадировали из-за рубежа в Казахстан

Международное сотрудничество
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В Генеральной прокуратуре Казахстан рассказали о сотрудничестве с иностранными государствами в рамках совместного противодействия преступности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу высшего надзорного органа страны.

Фото: Kazpravda.kz

На сегодня Казахстан заключил 72 двусторонних договора в уголовно-правовой сфере с 34 зарубежными странами. Это договоры:

- правовой помощи по уголовным делам;

- о выдаче разыскиваемых лиц;  

- о передаче осужденных лиц.

Наряду с этим Казахстан является полноправным участником трех межамериканских конвенций (о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам, об отбывании уголовного наказания за рубежом), в которые входят 27 стран Северной и Южной Америки.

«В настоящее время указами главы государства уже одобрены и готовы к подписанию полный пакет договоров с Республикой Перу, с Малайзией о выдаче, а также с Египтом о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче.

На рассмотрении в Парламенте Казахстана находятся законопроекты ратификации договоров о правовой помощи по уголовным делам с Францией и о передаче осужденных лиц с Узбекистаном.

Ведутся переговоры о подписании договоров о передаче осужденных лиц с Египтом и Израилем, с Аргентиной о правовой помощи по уголовным делам и о выдаче, с Португалией, Словакией, Латвией и Ираном о правовой помощи по уголовным делам, а также с Марокко по всем трем договорам», – перечислили в ГП.

Как подытожили в высшем надзорном органе Казахстана, в 2022 году иностранные государства удовлетворили 50 запросов об экстрадиции разыскиваемых лиц.

К примеру, в прошлом году из Королевства Бахрейн экстрадировали А. Пичугину, подозреваемую в торговле несовершеннолетними, а именно отправке девушек из Казахстана в Бахрейн для сексуальной эксплуатации.

«Аналогично Россией выданы В. Власов, подозреваемый в хищении средств АО «Банк РБК» на сумму свыше 15 млн долларов США, С. Абсаметова, Б. Томин и Э. Шарифуллин, разыскиваемые за создание и руководство финансовой пирамидой (QI TRADE Kazakhstan, «Выгодный займ»), А. Тимаков за хищение золотосодержащего материала в составе преступной группы на сумму более 1 млрд тенге.

Кыргызстаном удовлетворен запрос о выдаче Т. Эбубекира, разыскиваемого за экономическую контрабанду золота и ювелирных изделий в особо крупном размере, совершенную в составе транснациональной организованной группы.

Из Таджикистана экстрадированы О. Ырсалы и Б. Исабеков, разыскиваемые за совершение убийства при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия.

Узбекскими коллегами выдана А. Смалбаева, разыскиваемая правоохранительными органами Казахстана за хищение путем мошенничества 288 млн тенге», – проиллюстрировали в Генпрокуратуре.

По поручению главы государства ведется комплексная работа по возврату незаконно выведенных активов из-за рубежа. Работает межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, руководство которой возложено на генерального прокурора.

Совместно с Правительством и другими заинтересованными госорганами разрабатывается законопроект, включающий дополнительный комплекс мер по возврату незаконно выведенных активов.

 

 

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